Abhazya’daki başkanlık seçimlerde Hacimba ve Kvitsiniya ikinci tura kalan isimler oldu

Abhazya’da dün yapılan başkanlık seçimlerinde yüzde 23.78 oy toplayan mevcut Devlet Başkanı Hacimba ve seçmenlerin yüzde 21.97’sinin desteklediği muhalefet partisi Amtsahara lideri Kvitsiniya ikinci tura kaldı. Bu arada İstanbul’da seçimlerin ikinci turu için de sandık açılmayacağı açıklandı.

Abhazya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamz Gogiya, dün yapılan başkanlık seçimlerinde yüzde 23.78 oy toplayan mevcut Devlet Başkanı Raul Hacimba ve seçmenlerin yüzde 21.97’sinin desteklediği muhalefet partisi Amtsahara lideri Alhas Kvitsiniya’nın ikinci tura kaldığını bildirdi.

Dün akşam TSİ ile 20.00’de tamamlanan oylamanın ardından yapılan sayımın sonuçlarına göre Abhazya lideri Hacimba’ya 20 bin 544, muhalif lider Kvitsiniya’ya ise 18 bin 929 seçmen destek verdi.

Gogiya, Abhazya liderinin danışmanı olan Oleg Arşba’nın ise 18 bin 665 (yüzde 21.6) oyda kaldığını kaydetti.

Başkanlık koltuğuna aday olan diğer isimlerin oy oranları ise şöyle oluştu: Milletvekili Almas Copua – 1.753 oy (yüzde 2), eski İçişleri Bakanı Leonid Dzyapşba – 4.935 oy (yüzde 5.7), eski Devlet Güvenlik Hizmeti Başkanı Astamur Tarba – 5.695 oy (yüzde 6.6), eski Başbakan Yardımcısı Şamil Adzinba – 3.579 oy (yüzde 4.15), akademisyen Artur Ankvab – 1.403 oy (yüzde 1.6) ve girişimci Astamur Kakaliya – 841 oy (yüzde 0.97).

Gogiya’nın açıklamasına göre seçimlerde toplam 86 bin 138 kişi oy kullandı, toplam katılım oranı ise yüzde 66.55 oldu. Son verilere göre seçmen listelerinde 129 bin 421 kişi yer aldı.

Gogiya, Abhazya seçim yasalarına göre 8 Eylül’de yapılması beklenen başkanlık seçimlerinin ikinci turuyla ilgili duyurunun daha sonra yapılacağını belirtti.

‘SEÇİMLERİNİN İKİNCİ TURUNDA DA İSTANBUL’DA OYLAMA YAPILMAYACAK’

Abhazya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamz Gogiya, Abhazya başkanlık seçimlerinin ikinci turunda da İstanbul’da oylama yapılmayacağını belirtti.

Gogiya, “İstanbul’da seçimler yapılmadı, ikinci tur için organize edilmeyecek” açıklamasında bulundu.

Abhazya, SSCB'nin dağılmasını takiben Gürcistan’dan bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya, Abhazya’nın bağımsızlığını 2008’den beri tanıyor. Türkiye ise bu ülkeyi bağımsız bir devlet olarak tanımış değil.