AK Parti'den ihracı istenen Üstün: 'Zulüm bizdense ben bizden değilim'

AK Parti'de Ahmet Davutoğlu ile birlikte disipline sevk edilen eski Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, kararı yazılı bir açıklama ile değerlendirdi. 'Zulüm bizdense ben bizden değilim…' diyen Rachel'i anan Üstün, "Bir hareket kendi Genel Başkanını, öz evlatlarını yiyorsa artık o hareketin nereye evrildiğini, nereye doğru koştuğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Eski Sakarya Milletvekili Üstün, kararı yazılı bir açıklamayla değerlendirdi.

Filistinlilerin evlerinin yıkılmasını engellemeye çalışırken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li eylemci Rachel Corrie'nin, "Zulüm bizdense ben bizden değilim" sözlerini hatırlatan Üstün, "Bir hareket kendi Genel Başkanını, öz evlatlarını yiyorsa artık o hareketin nereye evrildiğini, nereye doğru koştuğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadesini kullandı.

Disipline sevk kararına tepki gösteren Üstün, şunları söyledi:

'YENİ ÖMERLER ARAYANLARA 'ÖNCE SİZ ÖMER OLMALISINIZ' DEDİK, TAHAMMÜL EDEMEDİLER'

"Hayatım boyunca doğruları söyleyip, dosdoğru olmaya gayret ettim. AK Parti kuruluş ilkelerinden uzaklaştığında da bunları önce içeride, sonraki aşamalarda dışarıda açık bir dille ifade ettim. AK Parti kurucu ilkelerinden uzaklaşmamış olsaydı iyi niyetli yapıcı uyarılarımızı dikkate alırdı. Maalesef Perinçek ile kol kola olanlar, terörist başından dahi medet umanlar kendi arkadaşlarının haklı uyarılarına tahammül edemediler. Yeni Ömerler arayanlara önce siz Ömer olmalısınız dedik buna tahammül edemediler. Ne söylediysek partinin ve ülkemizin iyiliği için söyledik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Henüz tarafımıza iletilmiş yazılı bir tebligat yok. Bilahare Sayın Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarımızla istişare edip bir tutum belirleyeceğiz. Adaleti aradığımız yeni adli yılbaşında MYK kararı son derece adaletsiz bir karar olmuştur. ‘Zulüm bizdense ben bizden değilim…’ diyen Rachel’i rahmetle, minnetle anıyorum. Bir hareket kendi Genel Başkanını, öz evlatlarını yiyorsa artık o hareketin nereye evrildiğini, nereye doğru koştuğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum…”