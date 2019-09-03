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16:25 03 Eylül 2019
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    AK Parti Genel Merkezi

    İhraç kararlarının ardından AK Parti'de iki istifa

    © AA / Murat Kula
    Politika
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    Parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu ve üç eski milletvekilinin AK Parti'den ihraç edilmeleri için disipline sevk edilmesine tepki gösteren 25. dönem Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz partiden istifa etti. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'ndan Fatma Yavuz da istifa ettiğini açıkladı.

    AK Parti MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmesinin ardından partiden istifa haberleri gelmeye başladı.

    © AA /
    AK Parti MYK'dan karar çıktı: Davutoğlu, Özdağ, Başcı ve Üstün'ün kesin ihracı istendi
    AK Parti'nin 25. Dönem Erzincan Milletvekili ile AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Yedek Yönetim Kurulu üyesi Fatma Yavuz partiden istifa etti.

    Durmaz Facebook hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

    "Kısa da olsa bir dönem milletvekilliğini yaptığım, kuruluşundan beri yapmış olduğu hayırlı işlerle iftihar ettiğim ve destek verdiğim, sevincinde sevindiğim, üzüntüsünde üzüldüğüm, milletin kendi özünden oluşan ve gözünden esirgediği AK Parti’den; bir dönem Genel Başkanlık ve üç yıla yakın Başbakanlık yapmış olan Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun ve yol arkadaşlarının ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekçesiyle organik ve duygusal bağımı keserek istifa etmiş bulunuyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ederim."

    AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yavuz da Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu.

    ​Yavuz, "Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti’den istifa ediyorum" dedi ve e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliği iptal başvurusu ekranını paylaştı.

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    Etiketler:
    ihraç, AK Parti MYK Toplantısı, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Fatma Yavuz, Abdullah Başcı, Talha Erol Durmaz, Ahmet Davutoğlu, istifa, AK Parti
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