Selçuk Özdağ: Saadet Partisi'ne katılım söz konusu değil

AK Parti'de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve birlikte hareket eden 3 eski milletvekili hakkında başlatılan ihraç süreci Ankara'da siyaseti hareketlendirdi. AK Parti'de ihraca gerekçe olarak Davutoğlu'nun son açıklamalarının 'partinin tüzel kişiliğini hedef aldığı' iddiası gösteriliyor. İhracı istenen isimlerden Özdağ, Davutoğlu'yla İstanbul'da bir toplantı yapacaklarını belirterek, Saadet Partisi iddiasını yalanladı.

AK Parti MYK’da oy birliğiyle alınan karar sonucunda eski Başbakan-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Davutoğlu, eski Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, eski Genel Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, i hraç talebiyle disipline sevk edilen siyasetçilerden Selçuk Özdağ, bundan sonra izleyecekleri yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdağ, "Şu an bekliyoruz. Bizi hangi suç isnatlarıyla disipline vermişler onu görmek istiyoruz. Biz Türkiye daha iyi olsun daha özgür olsun daha zengin olsun diye pozitif eleştiri yaptık. Özeleştiri yapmalarını beklerdik. Ama öyle olmadı. Öncelikle hangi gerekçelerle bu kararı aldıklarını görmek istiyoruz. Bakalım Yüce Divan’lık suçlarımız var mıymış! Sayın Davutoğlu ile de İstanbul’da bir toplantı yapacağız. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerin ardından suç isnatlarını da gördükten sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

DAVUTOĞLU İSTİFA EDER Mİ?

Özdağ, ihraç kararı üzerine “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Biz hiçbir zaman istifayı düşünmedik” yanıtını verdi. Özdağ şöyle devam etti:

"Biz AK Parti bir gün fabrika ayarlarına döner diye düşündük. Mücadelemiz parti içi mücadeleydi. Mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan sonra söz de karar da AK Parti üyelerinin, AK Parti’ye gönül verenlerin, milletimizin. Onlar karar verecek. Biz yine aynı şekilde demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları mücadelesini sürdüreceğiz."

'SORUN ÇÖZEN PARTİ ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI GÖRÜNÜYOR'

AK Parti’nin ‘vesayetçi yapılarla mücadele eden, sorun çözen bir partiyken 2013 yılından bu yana sorunların kendisini çözdüğü bir parti haline dönüştüğünü’ söyleyen Özdağ, “Bugün de artık çözülmeye başladı gibi görünüyor” dedi.

Özdağ, ihraç kararı çıkması durumunda Saadet Partisi’ne katılabilecekleri iddiasıyla ilgili ise “Böyle bir şey söz konusu değil. Saadet Partisi’nin misyonuna, çizgisine, mücadelesine saygı duyuyoruz ama bu hiç konuşulmadı, gündeme gelmedi, gönlümüzden de geçmedi” diye konuştu.

'PARTİ KİMLİĞİNİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ'

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre kararda Davutoğlu’nun en son katıldığı televizyon programında söyledikleri etkili oldu. Davutoğlu’nun değerlendirmeleri, eleştiri sınırlarının ötesinde “AK Parti’nin kurumsal kimliğini hedef almak” olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya konuşmasında, “Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz” sözleri üzerine AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlık yapıldı. Teşkilat başkanlığınca hazırlanan dosyalar AK Parti MYK’sına sunularak oy birliğiyle ihraç kararı çıktı.

AK Partili bir yönetici, “Parti içinde eleştiri olur ama partinin kurumsal kimliğini hedef alan açıklamalara sadece AK Parti değil hiçbir parti müsaade etmez” değerlendirmesinde bulundu.

CHP: İHRAÇ PARTİ KURMAYA TEŞVİK

AK Parti’deki bu gelişmeleri ana muhalefet partisi de takip ediyor. CHP MYK üyesi bir siyasetçi, Davutoğlu ve ekibine dönük tutumu, “İhraç parti kurmaya teşviktir. Bu kararı alarak Davutoğlu’nu parti kurmaya teşvik ediyorlar. Bundan olumlu sonuç alacaklarını düşünüyor olabilirler ama son yıllarda uyguladıkları tüm stratejiler gibi yanlış bir strateji” yorumu yaptı.

CHP’nin temel gündeminin ekonomi olduğunu ve çalışmalarının bu alanda yoğunlaşacağını anlatan siyasetçi, iktidar partisinin iç sorunlarını CHP’ye saldırarak kapatma çabasına prim vermediklerini, bundan sonra da vermeyeceklerini söyledi.

İYİ PARTİ: ERDOĞAN SERT BİR MÜCADELE YÜRÜTECEĞİNİN MESAJINI VERDİ

Davutoğlu’nun ihraç kararını değerlendiren bir İYİ Parti yöneticisi ise “Tayyip Bey en sonunda yapacağını en başta yaparak çok sert bir mücadele vereceğinin mesajını verdi. Parti genel başkanlığı, başbakanlık yapmış bir isme yönelik bu şekilde ihraç süreci ‘Sağlam durun sert vuracağım’ demek” yorumunu yaptı.