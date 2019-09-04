Selçuk Özdağ: Saadet Partisi'ne katılım söz konusu değil

AK Parti MYK’da oy birliğiyle alınan karar sonucunda eski Başbakan-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Davutoğlu, eski Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, eski Genel Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.Nergis Demirkaya'nın haberine göre, ihraç talebiyle disipline sevk edilen siyasetçilerden Selçuk Özdağ, bundan sonra izleyecekleri yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Özdağ, "Şu an bekliyoruz. Bizi hangi suç isnatlarıyla disipline vermişler onu görmek istiyoruz. Biz Türkiye daha iyi olsun daha özgür olsun daha zengin olsun diye pozitif eleştiri yaptık. Özeleştiri yapmalarını beklerdik. Ama öyle olmadı. Öncelikle hangi gerekçelerle bu kararı aldıklarını görmek istiyoruz. Bakalım Yüce Divan’lık suçlarımız var mıymış! Sayın Davutoğlu ile de İstanbul’da bir toplantı yapacağız. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerin ardından suç isnatlarını da gördükten sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.
DAVUTOĞLU İSTİFA EDER Mİ?
"Biz AK Parti bir gün fabrika ayarlarına döner diye düşündük. Mücadelemiz parti içi mücadeleydi. Mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan sonra söz de karar da AK Parti üyelerinin, AK Parti’ye gönül verenlerin, milletimizin. Onlar karar verecek. Biz yine aynı şekilde demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları mücadelesini sürdüreceğiz."
'SORUN ÇÖZEN PARTİ ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI GÖRÜNÜYOR'
Özdağ, ihraç kararı çıkması durumunda Saadet Partisi’ne katılabilecekleri iddiasıyla ilgili ise “Böyle bir şey söz konusu değil. Saadet Partisi’nin misyonuna, çizgisine, mücadelesine saygı duyuyoruz ama bu hiç konuşulmadı, gündeme gelmedi, gönlümüzden de geçmedi” diye konuştu.
'PARTİ KİMLİĞİNİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya konuşmasında, “Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz” sözleri üzerine AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlık yapıldı. Teşkilat başkanlığınca hazırlanan dosyalar AK Parti MYK’sına sunularak oy birliğiyle ihraç kararı çıktı.
AK Partili bir yönetici, “Parti içinde eleştiri olur ama partinin kurumsal kimliğini hedef alan açıklamalara sadece AK Parti değil hiçbir parti müsaade etmez” değerlendirmesinde bulundu.
CHP: İHRAÇ PARTİ KURMAYA TEŞVİK
CHP’nin temel gündeminin ekonomi olduğunu ve çalışmalarının bu alanda yoğunlaşacağını anlatan siyasetçi, iktidar partisinin iç sorunlarını CHP’ye saldırarak kapatma çabasına prim vermediklerini, bundan sonra da vermeyeceklerini söyledi.
İYİ PARTİ: ERDOĞAN SERT BİR MÜCADELE YÜRÜTECEĞİNİN MESAJINI VERDİ
Davutoğlu’nun ihraç kararını değerlendiren bir İYİ Parti yöneticisi ise “Tayyip Bey en sonunda yapacağını en başta yaparak çok sert bir mücadele vereceğinin mesajını verdi. Parti genel başkanlığı, başbakanlık yapmış bir isme yönelik bu şekilde ihraç süreci ‘Sağlam durun sert vuracağım’ demek” yorumunu yaptı.
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