Kulis: Erdoğan 'Cumhur İttifakı’nı genişletmek' için Çiller'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Cumhur İttifakı’nı genişletmek' amacıyla eski Başbakan Tansu Çiller ile bir araya geldiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonundan yaklaşık bir ay önce Tansu Çiller ile görüştü.

Habere göre Erdoğan, Çiller’le, merkez sağ seçmenin Cumhur İttifakı bileşeni içinde yer alması gerektiği konusunda görüşlerini paylaştı.

Çiller’in de Erdoğan’ın bu yaklaşımına 'sıcak baktığı' ileri sürüldü.

Habere göre kulislerde, İYİ Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rotasını 2023’e çevirdiği ve 'merkez sağ hamlesi yapmak istediği' anımsatılırken, Erdoğan’ın 'Millet İttifakı’nın bu hamlesine karşı Çiller kartını açabileceği' konuşuluyor.

Erdoğan’ın hamlesinin altında ise '2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğuna' dikkat çekiliyor.