Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu mesajı

“Ama o sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur” değerlendirmesinde bulundu. Twitter hesabı üzerinden paylaşımda Fransız filozof Voltaire’den de alıntı yapan Akşener, “Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum. – Voltaire Yasama-Yürütme-Yargı’nın güçler ayrılığını koruyamazsak, aynı bugünkü gibi hukuk siyasetin sopası olur. Ama o sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur”.
"Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum."— Meral Akşener (@meral_aksener) September 6, 2019
- Voltaire
Yasama-Yürütme-Yargı'nın güçler ayrılığını koruyamazsak, aynı bugünkü gibi hukuk siyasetin sopası olur.
Ama o sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur
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