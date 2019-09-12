'Babacan, Karadeniz'de yapılanma görevini eski MHP'li Usta'ya verdi'

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı yeni partide yer alması beklenen Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın yeni partinin Karadeniz yapılanmasını üstlendiğini iddia etti.

Karapıçak, "Usta ve ekibini tanıyoruz. Yeni partiye geçiş yapması da MHP'yi etkilemez" dedi.

Ancak Samsun'da MHP'ye yakın kaynaklar, 31 Mart yerel seçimlerindeki Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sırasında Usta'ya MHP içerisinden destek verenlerin kendisi ile birlikte yeni partiye geçeceğini öne sürdü.

Usta'nın Babacan öncülüğündeki yeni oluşumun Karadeniz yapılanmasını üstlenmesinin yanında, eski partisi MHP'den bazı milletvekilleri ile de görüşmeler yaptığı ileri sürüldü.

Usta'nın görüşme yaptığı MHP'li isimlerin Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olduğu, ancak yeni parti teklifine de henüz net bir cevap vermediği belirtildi.