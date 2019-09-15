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11:32 15 Eylül 2019
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    Gürsel Tekin

    CHP'li Tekin'den erken seçim çağrısı: AKP'nin artık kazanma şansı yok

    © AA / Arşiv
    Politika
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    Erken seçim çağrısı yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "AKP'nin bugünden sonra hiçbir seçimi kazanma şansı yok. İdeolojisi olmayan, hiçbir siyasi hareketi veya düşünceyi temsil etmeyen, hiçbir sosyal sınıfı temsil imkanı kalmamış bir yapı var karşımızda. AKP milletin karşısına çıkabilecek halde değil" ifadesini kullandı.

    Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın sorularını yanıtlayan CHP'li Tekin, sandığa gidilmesi çağrısında bulundu.

    © Fotoğraf : Twitter
    Davutoğlu AK Parti'den istifa etti
    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının AK Parti'den istifasını değerlendiren Tekin, şunları söyledi:

    "Öncelikli hayırlı olsun diyorum. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Herkes de siyasi parti kurma hakkına sahiptir. İstifasını açıklarken Sayın Ahmet Davutoğlu diyor ki: 'AKP, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretme kapasitesini kaybetmiştir.' Bunu diyen herhangi bir kişi değil. Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı yapmış bir isim. Tamamen doğru bir tespit. Bugün AKP bitik bir partidir. AKP sorunlarının çözümünün adresi değil, bizzat çözümün önündeki engeldir. Herkesin şunu çok iyi anlaması lazım. AKP dönemi bitti. Yeni dönemin nasıl kurulacağını konuşmaya geç bile kaldık."

    Tekin, "AKP'nin bugünden sonra hiçbir seçimi kazanma şansı yok. İdeolojisi olmayan, hiçbir siyasi hareketi veya düşünceyi temsil etmeyen, hiçbir sosyal sınıfı temsil imkanı kalmamış bir yapı var karşımızda. Bugün millet aç. Türkiye nefes alamıyor. AKP milletin karşısına çıkabilecek halde değil" ifadesini kullandı.

    'FIRTINA PATLADI, KAPTAN NE YAPACAĞINI BİLMİYOR'

    © DHA /
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    Acilen erken seçim yapılması gerektiğini söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

    "Her gün telefonum çalıyor, vatandaş perişan durumda. Konut sektörü batıyor. İnşaat batıyor. Perakende ekside. Reel sektör maliyet dengelemek için işçi çıkartıyor. İşsizlik sürekli artıyor. Türkiye'nin çıkışa ihtiyacı var. Nasıl çözülecek bu sorunlar? AKP'nin çözecek hali mi var? Pelikanlar, damatlar, yandaşlar zaten nefessiz kalmış durumda. Peki bu sorunlar kendi kendilerine mi çözülecek? Millet çözecek. Millet sorunları nasıl çözer? Çözüm sandıktır. Başka çözüm yoktur. Sandık milletin önüne konur. Millet gider, orada tüm sorunları halleder. Kendisine yakışan bir hükümet seçer, o hükümet de kolları sıvar işe başlar. Fırtına patladı. Kaptan ne yapacağını bilmiyor. Türkiye kayalıklara sürükleniyor. Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor. Acilen erken seçim yapılması gerekiyor."

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    Etiketler:
    Erken seçim, Ahmet Davutoğlu, Sözcü gazetesi, Ekonomi, Türkiye, CHP, AK Parti
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