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11:32 15 Eylül 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti

    Kulis: Arınç ve Bahçeli'nin açıklamaları AK Parti'yi rahatsız etti

    © AA / Murat Çetinmühürdar
    Politika
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    İhraç istemiyle disipline sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek savunma vermesi durumunda bazı gerilimler yaşanmasından endişe eden AK Parti yönetiminin istifayla birlikte rahatladığı, Bülent Arınç ile Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ise gerilim yarattığı ileri sürüldü.

    Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili açıklamaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kabine değişikliğine karşı çıkan değerlendirmesi huzursuzluk yarattı.

    © DHA /
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    Habere göre, bazı AK Parti yöneticileri, “İstişare kurulu demek, dışarıda konuşmak değil istişare edilecek kişilerle konuşmak demektir. İstişare kurulları çok ses çıkmasın diye kurulur” görüşünü dile getirdi.

    Arınç’ın Ahmet Türk ile ilgili kişisel tanıklığı üzerinden bir değerlendirmede bulunduğunu kaydeden bir parti yöneticisi, "HDP karışık bir parti, kendi iradesine sahip olamayan bir parti. PKK diye bir durum var ortada, sivil siyasetin iradesine imkân vermeyen, kendi otoritesini uygulayan bir yapı. Şimdi böyle bir yapı karşısında Ahmet Türk’ün kişisel iradesinden ve barış talebinden bahsedeceksin. Bu doğru bir mantık değil. Çok gereksiz bir açıklama" değerlendirmesini yaptı.

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    MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de özellikle kabine değişikliğine karşı çıkan açıklamalarının da rahatsızlık yarattığı belirtildi.

    © AA /
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    Habere göre, bazı parti yöneticileri, “Bu konudaki tasarruf Cumhurbaşkanı’na aittir. Sayın Cumhurbaşkanı, kendisinde olan bir tasarrufla ilgili başkasının belirleyici olmasını kabul etmez” görüşünü dile getirdi.

    Bahçeli’nin olası bir revizyonunda bazı bakanların kabinede kalması için bu yönde açıklamalar yaptığı ileri sürülüyor.

    Öte yandan AK Parti yöneticileri, Ahmet Davutoğlu'nun istifasıyla ilgili, ‘Düşmeseydim inecektim’ açıklamasıyla hamdolsun kazasız belasız, bugüne kadar siyasi meşruiyet kaynağı olan Cumhurbaşkanımız ve parti ilkeleriyle sürekli çatışma içinde olan Davutoğlu’nun istifasıyla bu süreç de sonlanmış oldu” değerlendirmesini yaptı.

    AK Parti'de "Davutoğlu ve arkadaşları acaba genel merkeze gelip savunma verir mi? Bu sırada öngörülmeyen bazı gerginlikler yaşanabilir, Davutoğlu da bunu kullanabilir mi" endişesinin yaşandığı belirtildi.

    Etiketler:
    Devlet Bahçeli, HDP, MHP, Cumhuriyet gazetesi, Emine Kaplan, Recep Tayyip Erdoğan, Revizyon, istifa, Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Bülent Arınç, Ahmet Türk
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