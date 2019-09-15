Suriye lideri Esad, Rus heyetiyle Ankara’daki üçlü zirve ile ilgili hazırlıkları görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in başkanlığındaki Rus heyetle yarın Ankara’da Suriye’deki ateşkesin garantör ülkeleri arasında yapılması planlanan üçlü zirveyle ilgili hazırlıkları ele aldığı bildirildi.
Suriye Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Esad ve Rus heyeti, yarın Ankara’da Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında yapılması planlanan üçlü zirveyle ilgili hazırlıkları ele aldı.
Açıklamada, “Lavrentyev, Esad’ı pazartesi günü Ankara’da ‘Astana süreci’ çerçevesinde yapılması planlanan garantör ülkelerin liderlerinin arasındaki toplantının gündemi, ayrıca Rusya’nın Suriye’deki savaşı bitirecek olan çözüme ulaşılmasını uzatmak için bölgedeki ve bölge dışındaki bazı ülkelerin oluşturduğu engelleri kaldırmaya yönelik devam eden çabaları konusunda bilgilendirdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in de katıldığı Rus heyeti, ‘Moskova’nın Suriye halkına karşı süren terörist savaşının sonuçlarının azaltılması ile ilgili çalışmalara Şam ile birlikte devam etme niyetinde olduğunu’, aynı zamanda terörle mücadeleye ve ‘Suriye’nin tüm topraklarının temizlenmeye’ devam edileceğini vurguladı.
Açıklamada ayrıca tarafların Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri de ele aldığı kaydedildi.
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