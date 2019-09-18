FETÖ'den tutuklu ABD Konsolosluğu çalışanı için AİHM'e başvuru

Reuters, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan ve 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan Metin Topuz'un avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğunu ve bu başvurunun kabul edildiğini belirtti.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz 4 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Başsavcılığının soruşturması kapsamında darbecilikten casusluğa bir dizi suçlama yöneltilerek tutuklanmıştı.

Topuz hakkında hazırlanan iddianamede 'hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve ‘gizliliğin ihlali' suçları isnat edildi ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istendi.

Reuters'tan Ali Küçükgöçmen'in haberine göre ise, Topuz'un avukatları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunuldu.

Reuters'a konuşan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili ise, Topuz'un avukatlarının başvurusunun mahkeme tarafından kabul edildiğini açıkladı.