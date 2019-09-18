İYİ Parti'den erken seçim uyarısı: İntihar olur

İYİ Partili Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener liderliğinde toplanan Başkanlık Divanı’nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Diyarbakır İl Binası Önünde çocuklarının kaçırılarak dağa götürüldüğü iddiasıyla eylem yapan ailelerin yanına gitmesini eleştiren Ağıralioğlu, "Devlet terörle arasına mesafe koyamayan bir organizasyonun kapısına İçişleri Bakanı gönderecek kadar acze düşürülemez" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu konuşmasının devamında, "Devlet, terörü destekleyenlerin canına okur. Milletin anası ağlamasın diye terörün hamiliğini yapan ne kadar şer odağı varsa onların anasını ağlatır ki milletin anası ağlamasın. Vazifesi bu olanlar devleti sanki muhalefet kapılarında eylem yapacak acziyet görüntüsüne taşıyamazlar" dedi.

'MİLLETİN DERDİ GEÇİMKEN 'SEÇİM' DİYEN TOKAT YER'

Erken seçim iddialarına ilişkin bir soruya da cevap veren Ağıralioğlu, "Hükümetin seçim konusunda rasyonel davranamadığını gördük. Hükümetin siyasi esnekliğini kaybettiğini düşünüyoruz. Ekonomi bu durumdayken seçime gitmek intihardır. 31 Mart seçimlerinden sonra da seçim yenilenmez diye düşünüyorduk. Öyle cümleler kurdular ki siyaset tecrübesi olan insanlar öyle konuşmazdı. '1 oyla olsa kazanmak kazanmaktırdan', '13 bin oyla kazanmak olmaz'a geldik. Henüz bir şey konuşmak erken. Meclis’teki siyasi aritmetik bozulursa bir seçim üzerinden konuşuluyor. Ekonominin böyle olduğu bir ülke seçim gündemini kaldıramaz. Geçen seçimden sonra da ifade ettik milletin derdi geçimken ‘Seçim’ diyen tokat yer" diye konuştu.