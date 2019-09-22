İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "Belki maklubeye kaşık sallayanları bilmiyorum ama o maklubeyi pişirenleri biliyorum, o yüzden ifade verme konusunda haftaya bir kez daha dilekçemiz olacak" dedi.
İYİ Parti, Gaziler Haftası nedeniyle şehit ve gazi yakınlarına tur gezintisi düzenledi. Yeniçağ'dan Sümeyra Kırca'nın haberine göre gazi ve şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, program sonunda basının sorularını cevapladı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "Dün aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün beni eleştirmeye kalkmasın" söylemine cevap veren Akşener şunları söyledi: "Maklube yiyenler, diğer maklube yiyenleri yakından bilir. Adalet Bakanı'ndan beklentimiz, FETÖ'yle ilgili kararlılık ve dikkattir. Kendi aralarındaki söz düellosundan gördüğümüz şu; bir FETÖ Borsası açıldığı…Bunu Şamil Tayyar bey 2 yıl evvel önce söylemişti. Bizde bunun üzerine çok gittik, 3 araştırma önergesi verdik. Cumhur ittifakı paydaşları tarafından reddedildi.
Bu arada bir şey söylemek isterim. Birden bire benimle ilgili soruşturma açıldı, ben de bir dilekçe verdim ifademi alın diye. Ben de katkıda bulunmayı istiyorum bu mücadeleye, belki maklubeye kaşık sallayanları bilmiyorum ama o maklubeyi pişirenleri biliyorum, o yüzden ifade verme konusunda haftaya bir kez daha dilekçemiz olacak. Umarım Adalet Bakanı bu defa bu ifadenin alınmasını sağlar diye düşünüyorum.
Çaycının çorbacının içerde olduğu ama zenginlerin dışarda olduğu mücadele yapılamaz o gerçekten insanların vicdanlarını yaralar. İktidar bünyesindeki bu sözlü kavgaların umarım bir yararı dokunur bu mücadeleye."
Son dönemde İYİ Parti'nin AK Parti ile yakınlaşması söylentilerinden de bahseden Akşener şöyle konuştu: "Biz 30 Ağustos'a geçen sene de gitmiştik. Yani orada bir şey olmamıştı. Bu defa gittiğimizde ne değişti? İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi büyükşehirler el değiştirdi. Dolayısıyla bu seferki gidişimiz dikkat çekti. Şu netlikte söyleyebilirim ki, AK Parti ile herhangi bir mesaj alışverişimiz yoktur. Ne şahsıma ne arkadaşlarımıza ne de bizden oraya herhangi mesaj trafiği söz konusu değildir. Bir resmin üzerinden bir kesim insan temennisini ifade ediyor bir kesim insanda speküle ediyor."
31 Mart yerel seçimlere giderken CHP ile bir işbirliği yaptıklarına dikkat çeken Akşener, yerel seçimlerden sonra işbirliğinin devam ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirmesi durumunda ittifakların devam edeceğini belirten Akşener, "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçer de parlamenter sisteme yönelik bir adım atılırsa o zaman bambaşka bir Türkiye ile karşılaşacağız. O günün şartları neyi getirir bilmiyoruz ben onu söylüyorum ama bugün yapılan işbirliğinin sürdüğünü söyleyebilirim" diye konuştu.
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'e kadar seçim istemeyeceğini öngördüğünü belirterek, erken seçim beklemediğini belirtti. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni taşıyamadığını vurgulayan Akşener şu ifadeleri kullandı: "Ekonomi, işsizlik, dış politika gibi konularda Türkiye sıkışmış durumda. Seçim gelir mi bir fikrim yok ama Türkiye taşıyamıyor. Belki bununla ilgili iyileştirilmiş Parlamenter Sistem ya da Cumhurbaşkanlığı Sisteminin bir türlü oturtamadığı sistemsel problemlerin ortadan kaldırılacağı anayasal çalışmalar söz konusu olabilir. Eğer parlamenter sisteme geri dönüşe yöneli bir adım atılırsa o zaman bir seçim olabilir."
Kadın gazetecilerin "Neden tüm tartışmalar İYİ Parti üzerinden yürütülüyor" sorusuna "İYİ Parti anahtar partidir" diye cevap verdiğini hatırlatan Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Anahtar var, maymuncuk var" söylemine ise şöyle cevap verdi: "Karamollaoğlu'nun söyleminin bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü maymuncuk sadece kapıları açar. Biz anahtarız, hem açar hem kitleriz."
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