AK Partili Çelik: Babacan'ın kuracağı partide kesin olarak yer almayacağım

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski milletvekili Hüseyin Çelik, hakkındaki istifa söylentilerine Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.
Çelik, Ali Babacan'ın kurma çalışmaları yürüttüğü partide, bazı ilkesel nedenlerden dolayı kesinlikle yer almayacağını açıkladı.
Sayın Ali Babacan’ın kurma çalışmalarını yürüttüğü Parti’de, ilkesel bazı meselelerden dolayı, kesin olarak yer almayacağımı, merak eden dostlarıma ve kamuoyuna saygıyla arz ederim.— Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) 3 октября 2019 г.
Çelik, "Sayın Ali Babacan’ın kurma çalışmalarını yürüttüğü Parti’de, ilkesel bazı meselelerden dolayı, kesin olarak yer almayacağımı, merak eden dostlarıma ve kamuoyuna saygıyla arz ederim" ifadelerini kullandı.
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