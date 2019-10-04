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11:30 04 Ekim 2019
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    Alman Bakan Seehofer'dan mülteci açıklaması: Türkiye'ye her konuda destek olmaya hazırız

    © REUTERS / ALP EREN KAYA
    Politika
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    Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile görüşen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci mutabakatını güçlendirmeyi hedeflediklerini ve Türkiye’ye her zaman destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

    Suriyeli göçmenler
    © AP Photo / Marko Drobnjakovic
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    Türkiye’den Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısında son aylarda artış olması üzerine Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos Ankara'da dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.

    Deutsche Welle’nin aktardığına göre Seehofer, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ziyaretin hedefinin “Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının güçlendirilmesi” olduğunu söyledi.

    Sorunların tek bir ülke tarafından çözülemeyeceğine dikkat çeken Seehofer, "Biz Türkiye'ye her konuda her zaman destek olmaya hazırız” vurgusunu yaptı.

    Türkiye'ye göç konusundaki tutumundan dolayı teşekkür eden Alman Bakan, "Türkiye olarak bütün Avrupa için önemli hizmetlerde bulundunuz. Bunun için Türk hükümetine ve Türk milletine teşekkür etmek isterim. Sizlerin dayanışması olmadan göç bizim bölgemizde bu şekilde halledilemezdi” ifadelerini kullandı.

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    © AA / Esenyurt Belediyesi
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    AB Komisyonunun Göçten  Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da, Türkiye ile işbirliği taahhüdünü devam ettirdiklerinin altını çizdi.

    Avramopoulos, "Hepimizin Türkiye üzerindeki göç baskısının farkında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Türkiye'deki düzensiz göçlerin, çok ciddi şekilde Türk makamları tarafından tespit edildiğini biliyoruz” dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Türkiye’nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu söyledi.

    3 milyon 667 bini Suriyeli olmak üzere 5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Soylu, “Türkiye üzerine düşen bütün görevi sadece insanlık adına değil, Avrupa'yla imza altına aldığı sözleşme gereği yerine getirmektedir. Bu ülkeler konusunda Avrupa'nın da aynı çerçeve içinde olması beklentimizdir” diye konuştu.

    Etiketler:
    Dimitris Avramopoulos, Mülteci, Göçmen, Süleyman Soylu, Horst Seehofer, Almanya, Türkiye
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