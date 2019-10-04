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14:32 04 Ekim 2019
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    Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de egemen kılacağız

    © AA / Ömer Faruk Cebeci
    Politika
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    "Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Herkesi kucaklayan, herkese saygı gösteren, her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı... Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, bir arada huzur içerisinde yaşayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

    Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve partisinin Abant'ta düzenlenecek kampına katılmak üzere eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bolu'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mengen ilçesi girişindeki bir dinlenme tesisinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve partililer tarafından karşılandı. 

    © Fotoğraf : Twitter
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    Burada partililerle kısa süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Mengen Belediyesi önünde partililere hitap etti. 

    Ses sisteminin arızalanması nedeniyle konuşmasını bir süre mikrofonsuz yapan Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme aracı olmadığını, halka hizmet olduğunu söyledi. 

    Kılıçdaroğlu, bütün belediye başkanlarına, "Belediye başkanlığını kazandıktan sonra göğsünde CHP rozeti taşımayacaksın, bütün beldeyi kucaklayacaksın" uyarısında bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

    "Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz. Herkesi kucaklayan, herkese saygı gösteren, her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı... Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, bir arada huzur içerisinde yaşayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Beraber yapacağız bunu. Bizi diğer partilerden ayıran budur. Biz kul hakkı yemeyiz, siyaset yaparken halkı düşünürüz. Bu memlekette hiçbir ailenin yoksulluk çekmesini istemeyiz. Herkesin huzur içerisinde yaşamasını ve kazanmasını isteriz. Çiftçinin, esnafın, sanayicinin, yani alın teri dökenin kazanmasını isteriz. Rantçının, faizcinin, tefecinin değil, üretenin kazanmasını isteriz." 

    Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstereceklerini, herkesi kucaklayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de egemen kılacağız. Bakın İstanbul'da yaptık, engel çıkardılar ama bu milletin ferasetine, bu milletin vicdanına güvendim ben. 'Adalet ve vicdan bu millette var' dedim. 'Adalet ve vicdan varsa Ekrem İmamoğlu tekrar kazanır' dedim ve tekrar kazandı. Hepinize şükran borçluyum, teşekkür ederim" diye konuştu.

    'HARCADIĞIMIZ HER KURUŞ MİLLETİN PARASI'

    Partisinin belediye başkanlarına 7 madde bildirdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu maddelerden ikisini şöyle anlattı:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
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    "Harcadığınız her kuruş milletin parasıdır. Dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek, kul hakkına saygının da bir gereğidir. Buna uyacaksınız. İki, belediye başkanı olduktan sonra oy versin vermesin siz herkesin belediye başkanısınız ve herkesi kucaklayacaksınız."

    Bu yeni siyaset anlayışıyla yola devam ettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu anlayışı vatandaşlarla büyüteceklerini kaydetti.

    Belediye başkanlarına, sorumlu bulundukları bölgelerde bir çocuğun yatağa aç girmemesi konusunda uyarılarda bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Her evde huzur, bereket, güzellik, birlikte yaşama umudunu büyütme olsun istiyoruz. Bizim arzu ettiğimiz de bu. Bu arzuyu gerçekleştirmek benim elimde değil, sizlerin elinde. Beraber yapacağız. Demokrasi içinde yapacağız, demokrasiyi güçlendireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları cumhuriyeti kurdular. Bizim görevimiz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa etmek" ifadelerini kullandı.

    'SURİYELİLERE DEĞİL, SURİYELİLERİ BURAYA GETİRENLERE KIZACAĞIZ'

    © Sputnik / Burcu Okutan
    Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'Suriye Konferansı'nda konuştu: 90 yıllık dış politikamız perişan edildi
    Kılıçdaroğlu, halkın Suriyelilere kızmaması gerektiğini aktararak, "Suriyelilere kızmayın, niye kızıyorsunuz? Savaştan kaçıp geldiler. Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız, kim getirdi Suriyelileri, hangi politika getirdi? Asıl kızacağımız nokta bu, Suriyelilere değil, Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız" dedi.

    Suriye'de savaşın bitirilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    "Sonra da şunu diyeceğiz, Suriye'de savaşı bitirin kardeşim. Suriyelileri de kendi ülkelerine gönderin. Dolayısıyla savaşın olduğu bir yerde çocuklar, kadınlar hayatlarını kaybeder, büyük insanlık dramı yaşanır. Suriye'de savaş var, birbirlerini öldürenler Müslümanlar. Silahı veren Amerikalılar ve Ruslar. Bu oyuna İslam dünyasının gelmemesi lazım ama maalesef bu oyuna geliyoruz. Maalesef milyonlarca kişi yerinden, yurdundan edildi ve maalesef binlerce çocuk, kadın, yaşlı hayatını kaybetti. Biz bu bölgeye huzuru getireceğiz. Uluslararası Suriye Konferansı'nı düzenlememizin nedeni de buydu. Memlekete huzur gelsin diye, komşuda yangın varsa yangının üzerine benzin bidonuyla değil yangını söndürmek için suyla gideceğiz. Bu mücadeleyi yapacağız, en büyük desteğimiz de sizlersiniz. Sizler destek verdiğiniz sürece bizler inandığımız yolda kararlılıkla devam edeceğiz." 

    © AA / Ömer Faruk Cebeci
    Kılıçdaroğlu'na Ulusal Aşçılar Federasyonu üyelerince aşçı önlüğü giydirildi.

    Konuşmasının ardından Mengen Belediye Başkanı Bulut tarafından hediye takdim edilen Kılıçdaroğlu'na, Ulusal Aşçılar Federasyonu üyelerince aşçı önlüğü giydirildi. 

    Önlüğü giydikten sonra Mengen'i sadece kendisinin, Türkiye'nin değil tüm dünyanın bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu özelliğinin sürekli korunması ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

    Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından belediye binasına geçerek Başkan Bulut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Etiketler:
    Siyaset, ABD, Turhan Bulut, Mengen, Tanju Özcan, Türkiye, Suriyeliler, Suriye, Belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Bolu
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