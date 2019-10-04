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16:03 04 Ekim 2019
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    Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel

    Ünver Sel: Kırım Tatar halkından rant sağlayan çeteler, Türk-Kırım ticaret hacmi gelişsin istemiyor

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Politika
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    Türkiye ve Kırım arasında ilişkileri ve ticareti desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ‘Uluslararası Türkiye-Kırım Ekonomi Forumu’nun engellenmeye çalıştığını söyleyen Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel “Kırım Tatar halkından rant sağlayan çeteler, Türk-Kırım ticaret hacmi gelişsin istemiyor” dedi.

    Türkiye ve Kırım arasında ilişkileri ve ticareti desteklemek amacıyla 1-2 Ekim’de ‘Uluslararası Türkiye-Kırım Ekonomi Forumu’ gerçekleştirildi. 

    Türkiye-Kırım Ekonomik Forumu
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Türkiye-Kırım Ekonomi Forumu başladı: Amaç 100 milyar dolarlık Türk-Rus ticaret hedefine katkı sağlamak
    Kırım Kalkınma Vakfı, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen forumda, inşaat, lojistik, altyapı, turizm, gıda, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinden 150 şirket ve kamu kurumu ikili işbirliklere imza attı. 

    Türkiye ve Rusya’nın 100 milyar dolarlık ticari hedeflerine ulaşması gayesiyle düzenlenen toplantının ticari hacmi yıllık 210 milyon dolar olacak. 

    ‘FORUM KATILIMCILARI HEDEF GÖSTERİLDİ’

    Aleksandr Lukaşenko
    © Sputnik / Viktor Tolochko
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    Kırım Kalkınma Vakfı, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkanı Ünver Sel forumun engellenmeye çalışıldığına işaret ederek “Ukrayna eski milletvekillerinden Refat Çubarov, Twitter hesabından foruma katılan holding, şirket ve kamu görevlilerinin kişisel bilgilerini yayınlayarak hedef göstermiş; Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamaya çalışmıştır” dedi.

    ‘KIRIM TATAR HALKINDAN ELDE ETTİKLERİ RANT KESİLDİĞİ İÇİN FORUMDAN RAHATSIZLIK DUYDULAR’

    Sel “Kırım Tatar halkının haklı davasını yarım yüzyıl boyunca kendi kişisel çıkarları için kullanan; gerek Türkiye’deki gerekse Ukrayna’daki çeteler, forumun gerçekleştirilmesinden büyük rahatsızlık duymaktadırlar. Kırım Tatar halkına 5 yıldır ambargo uygulanması için çaba harcayan bu çıkar çetelerinin yegâne amacı, Kırım Tatar halkı üzerinden elde ettikleri rantın kesilmiş olmasıdır” dedi.

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    Etiketler:
    ambargo, engelleme, Türkiye-Rusya İlişkileri, Ünver Sel, Uluslararası Kırım Dostları Derneği, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu, Kırım Kalkınma Vakfı, ticari işbirliği, işbirliği, Ticari, forum, Ukrayna, Rusya, Kırım, Türkiye
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