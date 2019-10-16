Kanadalı model, yerel seçimlerde sağcı partiden aday oldu: Size Disney hikayeleri anlatmayan tek parti

Kanada'da yaşayan Polonya asıllı model Ania Krosinska, yaklaşan yerel seçimlerde Humber River - Black Creek bölgesi için sağcı Kanada Halk Partisi'nden (PPC) aday olduğunu açıkladı.

Charlie Riina ismini de kullanan ve Kanada'ya küçük yaşlarda Polonya'dan göç eden playboy modeli Ania Krosinska, Kanada'da yaklaşan yerel seçimler için ülkedeki Humber River - Black Creek bölgesi adayı olduğunu açıkladı.

Krosinska, seçimlere Trudeau'nun Liberal Partisi'ne karşı sağcı Kanada Halk Partisi (PPC) ile katılacak.

Seçim kampanyasında Instagram hesabını da aktif bir şekilde kullanan Krosinska, üzerinde Kanada bayrağı bulunan bikinisiyle fotoğraflarını paylaştı.

Model, paylaştığı fotoğraflardan birinde de "Size Disney hikayeleri anlatmayan tek gerçek parti" ifadelerine yer verdi.

Bir diğer paylaşımında ise motosikletin üzerinde poz veren Krosinska'nın önünde de seçim kampanyasında kullandığı poster görülüyor.

Adaylığıyla ilgili Playboy'a verdiği röportajda Polonyalı kökeniyle gurur duyduğunu belirten Krosinska, ailesinin çoğunun hala Polonya'da yaşadığını söyledi.

Daily Star'da yer alan bir habere göre ise, Krosinska'nın modellik kariyerinin yanı sıra satranç konusunda yetenekli olduğu ve Toronto Üniversitesi'nde krimonoloji ve adli bilimler üzerine çalıştığı belirtildi. Krosinska aynı zamanda, kendisini 'politikacı' olarak tanıtıyor:

"Evet, ben bir modelim. Aynı zamanda anneyim ve aktivistim. Polonya'dan Almanya'ya, oradan da Kanada'ya giden bir göçmenim."

Krosinska daha önce de Svarborough seçimlerinde yarışmıştı ve yine sağcı Trillium Partisi saflarında yer almıştı.

Krosinska'nın şimdiki partisi ise 2018'de kuruldu ve kısa sürede anketlerde yüzde 3.1'lik bir orana ulaştı.

Parti, Kanada Muhafazakar Parti'den ayrılan siyasetçi Maxime Bernier tarafından kuruldu. Bernier, sığınmacılara yönelik ifadeleri nedeniyle çok sayıda eleştirinin hedefi olmuştu.

Bernier ayrıca Trudeau'yu da eleştirerek kendisinin göçmen politikasının sosyal çatışma ve şiddete yol açacağını iddia etmişti.