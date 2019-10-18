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12:06 18 Ekim 2019
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    AA: ABD’li yetkililer Türk heyetiyle görüşmeleri boyunca YPG ile temastaydı

    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    Politika
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (303)
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    ABD ve Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşma için yapılan görüşmelerin ayrıntılarını aktaran Anadolu Ajansı (AA), ABD tarafının sürekli YPG ile temas halinde olduğunu, örgütün güvenli bölgeden çekilmeleri hakkında lojistik konuları konuştuklarını belirtti.

    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    Pence: Türkiye ve ABD Suriye'de ateşkes için anlaştı, yeni yaptırım uygulanmayacak
    AA, Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki ABD heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin görüşmesinin detaylarını ABD'li yetkililerin ağzından aktardı.

    Pence ile beraber Ankara'ya gelen Amerikalı gazetecilere Washington'a dönüşte görüşmenin içeriği hakkında bilgi veren yetkilinin aktardığına göre, dört saatten fazla süren görüşmeler boyunca Amerikan tarafı sürekli YPG mensuplarıyla temas halinde kaldı.

    Bu temas sırasında ABD’liler YPG'lilere tam olarak nereden çekilecekleri gibi spesifik lojistik detayları sordu. Ayrıca, Türkiye içine yaptıkları havan topu atışlarını durdurmalarını söyledi.

    © AFP 2019 / Tom Pennington
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz, bu bir ateşkes değil" açıklamasını değerlendiren ABD'li üst düzey yetkili, bu sözleri Türkçe ve İngilizcedeki ‘anlamsal farklılıklara’ bağladı. Ara vermenin ateşkes anlamına geldiğini söyleyen ABD'li yetkili, "Anlaşma ortada" dedi.

    ERDOĞAN’IN SORUSUYLA ANLAŞMANIN SAĞLANACAĞI ANLAŞILDI

    Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD tarafı, Türk ve ABD heyetlerinin planlanandan uzun süren görüşmesinde anlaşmanın gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözüyle anladı. 

    Konuşmalar sırasında Erdoğan bir ara YPG'nin çekilmesinin ne kadar süreceğini sordu. ABD'li yetkili, heyetin bu soruyu anlaşmaya varılacağına dair bir sinyal olarak gördüğünü söyledi.

    Türkiye ABD bayrakları
    © AA /
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    ABD heyetinden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bir gün önce Ankara'ya geldiklerinde Türkiye ile üzerinde uzlaşmak istedikleri metnin taslağını ortaya çıkarmak için Türk yetkililerle görüşmeler yaptı.

    Türk tarafı ile çalışmalar sonucu ortaya çıkan metni Pence de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeden önce gözden geçirdi. Pence ve Pompeo metin üzerinde çalıştı. Bazı değişiklikler yapıldıktan sonra metne son hali verildi.

    UÇAKTA TELEFON TRAFİĞİ BAŞLADI

    Amerikalı üst düzey yetkilinin anlattığına göre, heyetlerarası görüşmede Türk tarafı harekat sırasında yaşamını yitiren askeleri gündeme getirdi. Pence de bu sırada masanın Amerikan tarafında daha önce orduda görev yapmış kişiler bulunduğunu söyleyerek, Erdoğan ve Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti. 

    Recep Tayyip Erdoğan- Donald Trump
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup sızdırıldı
    Amerikan heyeti Ankara'dan ayrıldıktan sonra Pence uçakta ABD Kongresi'nin etkili isimlerini aramaya başladı. Pence, Kongre'de aralarında Demokrat Partililerin de olduğu konuyla ilgili komitelerin başkanlarıyla görüştü.

    MEKTUP KONUŞULMADI

    Türk ve Amerikalı heyetler arasındaki görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 9 Ekim tarihli mektubun gündeme gelip gelmediği de ABD'li yetkililere soruldu.

    ABD'li üst düzey yetkili mektup konusunun konuşulmadığını aktardı.

    Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor. 

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (303)
    Etiketler:
    Geri çekilme, Güvenli bölge, YPG, Suriye, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence, Türkiye, ABD
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