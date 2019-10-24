AK Parti'nin yerel yönetimler taslağı: Başkanla gelip gidecekler

Hürriyet'ten Gizem Karaş'ın haberine göre, AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Yerel Yönetimler Yasa Taslağı'nın, belediyelerde genel sekreter ve genel müdür atamalarında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırması planlanıyor.
Genel sekreterin, Cumhurbaşkanı onayı ile atanabileceği de sıkıntıyı ortadan kaldırabilecek öngörüler arasında yer alıyor. Genel sekreterin yanı sıra, genel müdürlerin de aynı şekilde atanması planlanıyor. Böylelikle başkanın görev süresinin bitmesi halinde ekibinin de görevi sona erecek. Mevcut durumda genel sekreter atamasında onay süresinde sınır bulunmazken, yeni planlama ile süre sınırı da olabilecek.
GELİR TABLOSU DEĞİŞİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanları ile Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı toplantıda, başkanlar gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için taleplerini iletmişti.
Listenin en başında sırasıyla Kocaeli, İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum var. Bu beş ilin aldığı payın baskılanacağı belirtiliyor. Mevcut düzenlemede bir ilin yüzölçümü ve nüfus dağılımı daha az olmasına rağmen sanayi şehri olduğu için bütçeden daha çok pay alabiliyor. Yeni düzenleme ile sanayi yerine, nüfus dağılımı ve yüzölçümüne bakılacak.
Taslağa göre ‘halkın sağlığı ve esenliğini ilgilendiren’ konularda, belediyenin gereken adımı atmaması durumunda, Valilik İl Koordinasyon Kurulu tarafından 3 gün içinde değerlendirme yapılıp aksayan hizmeti valilik üstlenecek.
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