AK Parti'nin yerel yönetimler taslağı: Başkanla gelip gidecekler

AK Parti'nin Meclis'e sunmayı planladığı yerel yönetimler yasa taslağına göre, mevcut durumda belediye başkanının talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla atanan büyükşehir belediye genel sekreterleri ve genel müdürleri, cumhurbaşkanının onayıyla göreve başlayabilecek. Belediye başkanı ekibiyle gelip görev sonunda yine ekibiyle ayrılacak.

Hürriyet'ten Gizem Karaş'ın haberine göre, AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Yerel Yönetimler Yasa Taslağı'nın, belediyelerde genel sekreter ve genel müdür atamalarında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırması planlanıyor.

Genel sekreter mevcut durumda başkanın talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla atanıyor. Taslakta, 'Genel sekreterler ve genel müdürlerin görev süreleri başkanın görev süresiyle sınırlıdır' ifadesinin yer aldığı bir madde ile başkanın ekibi ile gelip ekibi ile gitmesi öngörülüyor.

Genel sekreterin, Cumhurbaşkanı onayı ile atanabileceği de sıkıntıyı ortadan kaldırabilecek öngörüler arasında yer alıyor. Genel sekreterin yanı sıra, genel müdürlerin de aynı şekilde atanması planlanıyor. Böylelikle başkanın görev süresinin bitmesi halinde ekibinin de görevi sona erecek. Mevcut durumda genel sekreter atamasında onay süresinde sınır bulunmazken, yeni planlama ile süre sınırı da olabilecek.

GELİR TABLOSU DEĞİŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanları ile Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı toplantıda, başkanlar gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için taleplerini iletmişti.

Taslakta 30 büyükşehir belediyesinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranları ile ilgili düzenleme de yer alıyor. Belediyeler arasındaki gelir adaletsizliğinin önüne geçmek için ortalamanın altında kalan 25 belediyenin vergi paylarının arttırılması planlanıyor.

Listenin en başında sırasıyla Kocaeli, İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum var. Bu beş ilin aldığı payın baskılanacağı belirtiliyor. Mevcut düzenlemede bir ilin yüzölçümü ve nüfus dağılımı daha az olmasına rağmen sanayi şehri olduğu için bütçeden daha çok pay alabiliyor. Yeni düzenleme ile sanayi yerine, nüfus dağılımı ve yüzölçümüne bakılacak.

Taslağa göre ‘halkın sağlığı ve esenliğini ilgilendiren’ konularda, belediyenin gereken adımı atmaması durumunda, Valilik İl Koordinasyon Kurulu tarafından 3 gün içinde değerlendirme yapılıp aksayan hizmeti valilik üstlenecek.