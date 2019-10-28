Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Suriye Anayasa Komitesi çalışmaya başlamadan önce toplanmayı planlıyor

Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının, Suriye Anayasa Komitesi devreye girmeden önce ilerideki çalışmalarına destek vermek için Cenevre’de üçlü görüşme planladıkları bildirildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının, Suriye Anayasa Komitesi devreye girmeden önce ilerideki çalışmalarına destek vermek için Cenevre’de üçlü görüşme planladıklarını belirtti.

Arslan, “Dışişleri bakanlarımız düzeyinde etkinliğin başlatılmasını destekleyeceğiz. Bakanların Cenevre’ye gelmesi ve tüm dünya toplumu için komitenin ilerideki çalışmalarına olan bağlılıklarını ve desteklerini teyit etmeleri planlanıyor” diye konuştu.

Bakanların aynı geçen yılın aralık ayında olması gerektiği gibi Suriye Anayasa Komitesinin çalışmaya başlaması ile ilgili üçlü görüşme yapmayı planladıklarını ifade eden Arslan, “Ancak o zaman maalesef bu girişim başarılı olmadı. Bu kez, Anayasa Komitesini desteklediklerini göstermek için Cenevre’ye gelmeyi planlıyorlar ve belki de kilit aktörleri ve uluslararası toplumu, aynı şeyi yapmaya çağıracaklar” ifadelerini kullandı.

Geçen aralık ayında Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın da katılımıyla Cenevre’de görüşmüş, o toplantıda Suriye Anayasa Komitesinin kurulduğunun duyurulması planlanmıştı. Ancak toplantı sonrasında komitenin kurulduğu yönünde resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Birleşmiş Milletler’in eylül sonu oluştuğunu duyurduğu Suriye Anayasa Komitesinde hükümet, muhalefet ve sivil toplum adına 50’şer katılımcı olmak üzere toplam 150 kişi yer alıyor. Anayasa Komitesinin ilk oturumunun bir sonraki gün Cenevre’de yapılması bekleniyor.