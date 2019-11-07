Eski ABD'li diplomat Ortland: Washington'un Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımalı

Washington'un Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıması gerektiğini belirten eski ABD'li diplomat Dennis Ortblad, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için temel adımlardan biri olacağını ifade etti.

National Interest için bir makale kaleme alan Ortblad, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Washington'a çağrıda bulundu.

Kırım'ın yeniden Rus toprağı olması üzerine ABD'nin Rusya'yı uzlaşmaya zorlamak için yaptırımları kullandığını ancak bunun etkili olmadığını anımsatan Ortblad, "Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanımak mantıklı olur, zira yarımada sakinlerinin büyük bölümü her zaman Rusça konuşan bir topluluk oldu" diye yazdı.

Ortblad, Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmak için atılması gereken diğer önemli adımların silah kontrol müzakerelerine yeniden başlanması, NATO'nun rolünün gözden geçirilmesi, öğrenci değişim programlarının yeniden uygulamaya koyulması olacağını vurguladı.