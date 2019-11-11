AK Partili Kandemir: Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre süreci öncesinde partide görev değişiklikleri olabileceğini söyledi. Kandemir, "Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bir kısım istifalar olacak. Bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar" diye konuştu.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 7. olan büyük kongrenin kendileri için 'muhasebe' dönemi olduğunu söyledi: "Bu kongre diğerlerinden farklı. Seçimlerin bize söyledikleri var. Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bir kısım istifalar olacak. Bazı arkadaşlarımız bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar. Bu büyük ailede kuşkusuz görev değişiklikleri olacak. Yeni ekip ve arkadaşları göreceğiz AK Parti vitrininde."

Kandemir, gerçekleşecek istifaların da 'yenilenme' süreci kapsamında değerlendirilmesi ve altında başka neden aranmaması gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti kadrolarındaki kadın sayısının da artacağını belirten Kandemir, büyük kongrenin de planlandığı gibi 2021 yılında yapılacağını kaydetti.

26 Nisan 2020’ye kadar 970 ilçe kongresinin tamamlanması öngörülüyor. 1 Haziran 2020’de başlayacak il kongrelerinin ise 27 Eylül 2020’ye kadar tamamlanması planlanıyor.