NZZ: Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasıyla Rus hükümetine hediye verdi

"NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasıyla ilgili bir makale kaleme alan NZZ yazarı Markus Bernath, Macron'un Moskova'ya stratejik diyalog sinyali gönderdiğini, Berlin'i ise harekete geçmeye çağırdığını belirtti.

'Rusya NATO'nun yok olmayacağının bilincinde'

Bernath, Rusya hükümetinin NATO'nun yok olmayacağının ve İttifak'ın reformlarının öngörülmediğinin bilincinde olduğunun altını çizerek, bundan dolayı Macron'un açıklamasının Rusya'yı sadece memnun ettiğini, bundan daha fazlasının söz konusu olmadığını kaydetti.

'Rusya eski gücüne şaşırtıcı bir hızla geri döndü'

Bernath, Rusya'nın başta Ortadoğu olmak üzere uluslararası arenadaki eski askeri ve siyasi gücüne 'şaşırtıcı bir hızla' yeniden kavuştuğunu vurguladı ve Suriye'de Moskova'nın katılımı olmadan çözüm bulmanın imkansız olduğu belirtti.

Bu arada Bernath, AB'nin siyasi ve ekonomik yaptırımları nedeniyle Rusya'nın uluslararası tecritle karşı karşıya kaldığını savundu.

'Rusya'nın endişelenmesine gerek yok'

Rusya'nın Avrupa'daki yalnızlığının bir eksiklik olarak görülmemesi gerektiğini de kaydeden Bernath, "Rusya, Batı'nın faaliyetleri nedeniyle endişe duymasına gerek yok, zira bir kenarda sakin bir şekilde Avrupalılar ile Amerikalılar arasındaki tartışmaları, Berlin'in eylemsizliğini ve Macron'un hayal kırıklığını gözlemleyebilir" diye ekledi.