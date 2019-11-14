Kurtulmuş, Erdoğan'ın talimatlarını anlattı: Yolumuza Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkanı Vekili Kurtulmuş, ABD'ye gidişi sırasında uçaktan kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını anlattı: "Formal değil informal toplantılar yapalım", "Kırgın, küskün ve kızgınların gönlünü alın", " Siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görmeyin. Partide Hz. Ömer, Hz. Hatice gibi kişilerle yolumuza devam edeceğiz."