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12:20 15 Kasım 2019
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    HDP Sözcüsü Kubilay: Belediyelerden ve Meclis'ten çekilmeyeceğiz

    © AA / Volkan Furuncu
    Politika
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    HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay, HDP'nin belediye ve Meclis'ten çekilmesine ilişkin kurumsal bir tartışması olmadığını söyledi. Demokrasi ve meşru mücadelenin süreceğini belirten Kubilay, Ankara'da 20 Kasım'da geniş çaplı toplantı yapacaklarını, kapsamlı bir kayyum raporu açıklayacaklarını dile getirdi.

    Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın 19 Ağustos’ta geçici tedbir kapsamında Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediye eş başkanlarının yerlerine kayyum ataması üzerinden 88 gün geçti.

    Üç büyükşehir belediye eş başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını 'hukuksuz'olarak nitelendiren HDP, kayyum atamalarını meşru ve mücadele alanı alarak değerlendirdiği sokakta ve Meclis çatısı altında protesto etti.

    31 Mart seçimlerinden bu güne kadarki süreçte kayyum atanan HDP’li belediye sayısı 20’ye ulaştı.

    HDP'de belediyelerden çekilme tartışması

    Eski milletvekili Sırrı Sakık, dört belediye eş başkanlarının yerine kayyum atanmasının ardından tüm HDP’li belediyelere çekilme önerisinde bulundu.

    Sakık, "HDP’li belediyelere kayyum rutinleşip normalleşirken kendine demokrat(!) diyen hiçbir kesimden ve şahıstan bir beklentim yok. Ancak HDP’den beklentim yereldeki bu çıkmazdan kurtulmasıdır. Şahsi fikrim kalan belediyelerin hep birlikte çekilmesidir" ifadelerini kullandı.

    Bazı sosyal medya kullanıcılarının Sakık’a destek vermesiyle başlayan belediyelerden çekilme önerisi Meclis’ten çekilme tartışmalarına uzandı.

    'El konulmuş belediyeleri geri almayı hedefliyoruz'

    HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay, belediyelerden ve Meclis’ten çekilme önerisine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

    HDP’nin Sine-i millete dönmek gibi kurumsal bir tartışması olmadığını vurgulayan Kubilay, “HDP’nin belediyelerden ve Meclis’ten çekilmesini içeren kurumsal bir tartışması yok. Parti içerisinde çeşitli üyelerimiz tarafından ve HDP’ye destek veren bazı kesimlerce böyle önerilerin yapıldığını biliyoruz. Fakat biz bu tartışmaların ötesinde önümüzdeki dönemler için demokratik ve meşru mücadele zeminini güçlendirmeyi, el konulmuş belediyeleri geri almayı hedefliyoruz” dedi.

    20 Kasım'da kayyum raporu açıklanacak

    Ankara’da 20 Kasım’da geniş çaplı bir toplantı organize edeceklerini duyuran Günay Kubilay, şöyle konuştu:

    "Ankara’da HDP’nin bünyesinde bulunan seçilmişler, parti meclisi, merkez yönetim kurulu, eş belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın meclisinin yer alacağı geniş çaplı bir toplantı yapacağız. Bu toplantıya HDP ile dayanışma içinde olan, destek veren sendikalar, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sosyalist partilerin sözcülerini de davet edeceğiz. Toplantıda yol haritamızı, mücadele konseptimizi belirleyeceğiz. Aynı zamanda çok kapsamlı kayyım raporu da açıklayacağız. Giderek yönetim biçimi haline gelen kayyım rejiminin ortaya çıkardığı tabloyu kamuoyunun takdirine sunacağız. Bugüne kadar 20 belediyemize kayyım atandı. Bugün de Mardin’de 3 ilçe belediye eş başkanımız gözaltına alındı. Sürecin akışına bakacak olursak HDP’nin elinde olan tüm belediyelere zaman içinde el koymak istiyorlar.”

    Etiketler:
    Türkiye, Belediye, İçişleri Bakanlığı, Sırrı Sakık, Kayyum, TBMM, Günay Kubilay, HDP
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