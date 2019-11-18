Suriyeli Kürtler, TIME'ın 'Yılın Kişisi' listesinde aday

TIME dergisinin 1927’den bu yana her senenin son sayısında belirlediği ‘Yılın Kişisi’ için belirlediği adaylar açıklandı.
Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre derginin internet sitesi üzerinden oy verilebilen listede, bu sene Suriyeli Kürtler de aday gösterildi. Dergi, Suriyeli Kürtler için ‘IŞİD’i yenilgiye uğrattıktan sonra tecrit edildiler’ ifadelerini kullandı.
Who should be TIME's Person of the Year for 2019? Cast your vote here https://t.co/YB4atDBYeb— TIME (@TIME) November 15, 2019
Listede aday gösterilen isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’de Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasının önünü açan ‘Muhbirler’, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Greta Thunberg’in başını çektiği iklim değişikliği eylemcileri, Hong Kong’daki protestocular ve Game of Thrones dizisi gibi isimler ve fenomenler yer alıyor.
TIME dergisi, iyi ya da kötü anlamda o yıla damgasını vuran isimleri her yıl ‘Yılın Kişisi’ olarak seçiyor ve son sayısında bu kişilere özel kapaklar tasarlıyor. Son yıllarda aday listesi önce internetten oylamaya sunuluyor, sonrasında derginin editörleri ‘finalistler’ arasından tercihlerini belirliyor.
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