'Saray'a giden CHP'li' iddiası: Kılıçdaroğlu neden 'Doğrudur' dediğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştüğü iddialarının ardından yaptığı 'Doğrudur' açıklaması için "Partiyi karıştırmanın Erdoğan'ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. 'Doğrudur' dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partili bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gizlice görüştüğü iddiasına ilişkin Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

İddianın kaynağı gazeteci Talat Atilla ile 7 yıldır görüşmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bazı CHP’lilerin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumların geldiğini söyledi.

Konuyla ilgili FOX TV’de söylediği 'Doğrudur' sözü ile 'Erdoğan'ın CHP’nin içişlerine müdahil olmasını kastettiğini' belirten Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin CHP Genel Merkezi’ni itham eden açıklamalarıyla ilgili olarak da, "Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir" dedi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

'Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma girişimi için 'Doğrudur' dedim'