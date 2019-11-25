AK Partili Çelik: CHP'de kirli senaryoyla karşı karşıyayız, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Külliye'de görüştüğü iddialarıyla ilgili, "Tamamen adrese teslim, CHP'de parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız" dedi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Havalimanı'nda CHP'li bir siyasetçinin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Yalan siyaseti üzüntü verici. Bu haberi yapanlar bu haberin arkasından çekildiler. CHP genel merkezini ve CHP Genel Başkanı'nı gösterdiler. Bu haberin hedef aldığı CHP'li bir siyasetçi vardı o da genel merkezi işaret etti. Bu iddialarının hiçbir yerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti yok. Rakiplerini yok etmek için ürkütücü senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızı işin içine katmaya çalıştığını gördük. Cumhurbaşkanımız en güçlü ifadeyi ortaya koydu" dedi.

"CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz" diyen Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup'

(Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Rakiplerini yok etmek üzere ürkütücü bir senaryo, tehlikeli bir senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızın makamını ve ismini işin içine karıştırarak bir hedefe ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

Tamamen adrese teslim, (CHP'de) parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız.

Eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakillik içinde, siyasi senaryo içinde ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor. CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz.

'Komplonun gerisini nasıl halledecekleri kendi meseleleridir, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor'