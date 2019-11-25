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17:16 25 Kasım 2019
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    AK Partili Çelik: CHP'de kirli senaryoyla karşı karşıyayız, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor

    © AA / Ahmet Bolat
    Politika
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Külliye'de görüştüğü iddialarıyla ilgili, "Tamamen adrese teslim, CHP'de parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız" dedi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Havalimanı'nda CHP'li bir siyasetçinin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

    Çelik, "Yalan siyaseti üzüntü verici. Bu haberi yapanlar bu haberin arkasından çekildiler. CHP genel merkezini ve CHP Genel Başkanı'nı gösterdiler. Bu haberin hedef aldığı CHP'li bir siyasetçi vardı o da genel merkezi işaret etti. Bu iddialarının hiçbir yerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti yok. Rakiplerini yok etmek için ürkütücü senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızı işin içine katmaya çalıştığını gördük. Cumhurbaşkanımız en güçlü ifadeyi ortaya koydu" dedi.

    "CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz" diyen Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'Ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup'

    • (Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Rakiplerini yok etmek üzere ürkütücü bir senaryo, tehlikeli bir senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızın makamını ve ismini işin içine karıştırarak bir hedefe ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.
    • Tamamen adrese teslim, (CHP'de) parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız.
    • Eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakillik içinde, siyasi senaryo içinde ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup.
    • Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor. CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz.

    'Komplonun gerisini nasıl halledecekleri kendi meseleleridir, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor'

    • 'Saray bize komplo kurdu' diyerek çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönük olarak bu ifadeyi kullanan kim varsa, bilin ki bu komplonun içindedir. Adres belli olmuştur. Çünkü sürekli olarak iddialara cevap vermek, yalan haber, yalan siyaset zincirine cevap vermek, bu zincirin nerede kurgulandığını, nereden kaynaklandığını, kimden enerji aldığını, kimden akıl aldığını ortaya koymak yerine sürekli olarak topu taca atma şeklinde bir gündem peşindeler.
    • Gelinen nokta şudur: Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel Merkezi'ni göstermektedir. Kendi iç meseleleridir. Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi karıştırdıkları için özür dilemeleri gerekir. Komplonun gerisini nasıl halledecekleri kendi meseleleridir, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor.
    • Siyaset-medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor. Bu, yukarıdan aşağıya literatüre geçecek bir skandallar zinciri. Medyanın bu olayı köpürttüğü falan yok. Bu olayı köpürten CHP'nin iç dinamikleridir.
    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, AK Parti, Komplo, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Külliye, Ömer Çelik, CHP
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