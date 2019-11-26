Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP içinde çete var' diyen İnce'ye yanıt: Çete aranacaksa saraya ve çevresine bakılabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne dair iddialara verdiği yanıtta 'CHP içinde çete var' diyen Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "CHP, Kuvayı Milliye kadrolarının kurduğu bir partidir. Çete aranacaksa, saraya ve çevresine bakılabilir" dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin parti yönetiminde 'Çete' olduğuna ilişkin suçlamasına sert tepki gösterdi.

CHP'nin sıradan bir parti olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "CHP, Kuvayı Milliye kadrolarının kurduğu bir partidir. CHP'de çete aramak bir gaflettir, bühtandır. Eğer çete aranacaksa saraya ve çevresine bakılabilir" diye konuştu.

Partisine yönelik kumpasın içinde medya ve siyaset dünyasından isimler olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, ancak bunların kimler olduğunu açıklamadı.

"Bütün CHP'lilere açık ve net çağrımdır” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tüm CHP'lilerin dikkatli olması lazım'

CHP, yeni bir süreci başlatmıştır. Bu süreç iktidara yürüyüş sürecidir. Partimiz, toplumun her kesimini kucaklamaktadır. CHP sorunların çözümünde umut olan tek parti olarak öne çıkmıştır. CHP'nin bu başarısını, bu yürüyüşünü içine sindiremeyen saray ve çevresi, devletin bazı bürokratik güçlerini de yanlarına alarak CHP'ye karşı kumpas kurmaktadırlar. Bu konuda bütün CHP'lilerin dikkatli olması lazım.

'Saray'a gitti-gitmedi' tartışması bu kumpaslardan birisidir. Son örneği, bu kumpastır, özetle. Ancak biz, inandığımız yolda bütün kumpasları aşarak yürümeye devam edeceğiz. Bu kumpasların tamamını birlik, beraberlik ve bütünlük içinde boşa çıkaracağız. Bu noktada partinin bütünlüğü, birlik ve beraberliği çok önemlidir. Bütün CHP'liler bu konuda gerçekten de kıvançla ifade etmek isterim ki son derece değerli bir birlik ve bütünlük örneği sergilemişlerdir, sergiliyor.

'Hiç kimsenin sarayın tuzağına düşme lüksü yok'