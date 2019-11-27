CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ülkücü kardeşlerim' ifadelerine tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'yla üvey kardeş bile değiliz. Terör örgütleriyle sırt sırta vermiş birisiyle nasıl kardeş olacağız?" ifadesini kullandı. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor" dedi.