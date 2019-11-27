HDP'li Oluç: Hiçbir belediyemizde usulsüz harcama yok

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 31 Mart seçimi sonrasına ilişkin HDP'li hiçbir belediyede usulsüz harcama, yolsuzluk, karşılığı olmayan faturanın söz konusu olmadığını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Oluç, görevden alınan Van'ın Saray Belediye Başkanı Caziye Duman ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Saray Belediye Başkanlığı'nın harcamalarına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ifade ettiği sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

31 Mart seçimlerinden sonra belediyenin yaptığı harcamaların yer aldığı faturaları gösteren Oluç, "Belediyenin her meclis toplantısında gelir ve giderler bilgi olarak sunulmuştur. Yapılan bütün harcamalar halkın bilgisi dahilindedir. Her ayki harcamalar gelir gider açısından kayıt altına alınmıştır. Halkın önerileri alınmış ve bu doğrultuda işler planlanmıştır. Bu faturalarda, gerçekliği açık bir şekilde görüyoruz" diye konuştu.

Saray Belediye Başkanlığı'ndaki görevden uzaklaştırma kararının, 31 Mart seçiminden sonraki 5 ay boyunca yapılan çalışmalarla ilgili olmadığını belirten Oluç, bu süreçte herhangi bir yolsuzluğun söz konusu olmadığını belirtti.

Oluç, "31 Mart seçimi sonrasına ilişkin hiçbir belediyemizde usulsüz harcama, yolsuzluk, karşılığı olmayan fatura söz konusu değildir" ifadesini kullandı.