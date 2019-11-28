Lavrov, Batılı liderlere tavsiyede bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgısiztan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde yaptığı konuşmada, Batılı liderlerin çoğunun Batı ile Rusya arasındaki ilişkileri geren eski politikalar izlediklerini söyledi.

Batının kendi iradesini herkese dikte etme alışkanlığını bırakmasının iyi olacağını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu anormal duruma son vermenin en iyi yolu, emperyal emellerden vazgeçmektir” dedi.

Lavrov ayrıca, bazı ortakların Moskova’dan Minsk anlaşmalarının yükümlülüklerini yerine getirmesini istediğini, ancak bunun mümkün olmadığını, çünkü Rusya’nın çatışmanın tarafı olmadığından bu anlaşmalarda anılmadığını ifade etti.

Lavrov, Ukrayna hükümetinin bazı açıklamalarının Minsk anlaşmalarının reddedilmesi olarak yorumlanabileceğini de sözlerine ekledi.