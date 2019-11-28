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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan krize karşı beş maddelik çağrı

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    Politika
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yaşadığı krizin yalnızca ekonomik kriz olmadığını belirterek, "Teşhisi doğru koyalım; bugünkü tablo bir siyasi krizdir. Hukuk devleti ilkelerinden ve demokrasiden vazgeçen tek adam rejimi Türkiye’yi felakete götürüyor" dedi. Kılıçdaroğlu, krizden çıkış için 5 temel çağrıda bulundu.

    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan broşürde Kılıçdaroğlu'nun krizden çıkış ve normalleşme için çağrıları sıralandı.

    Türkiye genelinde dağıtılacak broşürde Kılıçdaroğlu kaleme aldığı değerlendirme yazısında; “Bugün yaşadığımız kriz, sadece bir ekonomik kriz değildir. Teşhisi doğru koyalım; bugünkü tablo bir siyasi krizdir. Hukuk devleti ilkelerinden ve demokrasiden vazgeçen tek adam rejimi Türkiye’yi felakete götürüyor” ifadesini kullandı. 

    Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve saygın olmasını sağlamak, cumhuriyeti eşit koşullarda demokrasiyle taçlandırmak için mevcut yönetime beş temel çağrıda bulunduğunu kaydederek, bunları şöyle sıraladı:

    'Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir'

    • Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı: Anayasaya göre 'Cumhurbaşkanı devletin başıdır' ve 'Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder.' Bu nedenle cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir.
    • Yargı bağımsız olmalı: Mahkemeler siyasi iktidarın güdümüne girerse o ülkede adalet olmaz. Devletin temeli adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Bir partinin genel başkanının hakim tayin ettiği bir ülkede adaletten, mahkemelerin bağımsızlığından söz edilemez.
    • Yönetenler şeffaf olmalı: Sağlıklı işleyen demokrasilerde milletin parasını, vergisini harcayanlar, her kuruşun hesabını millete verirler. Oysa bugün ülkeyi yönetenler yapılan havaalanlarının, şehir hastanelerinin, otoyolların, köprülerin kaça yapıldığını milleten gizliyorlar.
    • Fatura üretene çıkarılmamalı: Bir fatura ödenecekse o faturayı önce borç verip yüklü faizlerle havadan para kazanan rantiyeciler ödemeli.
    • Döviz garantileri TL’ye çevrilmeli: Devlete döviz garantili iş yapanlar krizden hiç etkilenmeden aksine krizi fırsata çevirenlerdir. Dolar bazında verilen ihaleler TL’ye çevrilmeli.
    Etiketler:
    Ekonomi, Türk Lirası, Döviz, Cumhurbaşkanı, Yargı bağımsızlığı, Siyasi kriz, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Türkiye
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