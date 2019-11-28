Kılıçdaroğlu'ndan krize karşı beş maddelik çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yaşadığı krizin yalnızca ekonomik kriz olmadığını belirterek, "Teşhisi doğru koyalım; bugünkü tablo bir siyasi krizdir. Hukuk devleti ilkelerinden ve demokrasiden vazgeçen tek adam rejimi Türkiye’yi felakete götürüyor" dedi. Kılıçdaroğlu, krizden çıkış için 5 temel çağrıda bulundu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan broşürde Kılıçdaroğlu'nun krizden çıkış ve normalleşme için çağrıları sıralandı.

Türkiye genelinde dağıtılacak broşürde Kılıçdaroğlu kaleme aldığı değerlendirme yazısında; “Bugün yaşadığımız kriz, sadece bir ekonomik kriz değildir. Teşhisi doğru koyalım; bugünkü tablo bir siyasi krizdir. Hukuk devleti ilkelerinden ve demokrasiden vazgeçen tek adam rejimi Türkiye’yi felakete götürüyor” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve saygın olmasını sağlamak, cumhuriyeti eşit koşullarda demokrasiyle taçlandırmak için mevcut yönetime beş temel çağrıda bulunduğunu kaydederek, bunları şöyle sıraladı:

'Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir'