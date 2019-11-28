Bahçeli: Herkes hesabını 2023'e göre yapsın

HDP'nin erken seçim talebini değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Meydan okuyorlarmış, okusalar ne yazar okumasalar ne çıkar? Bizim durduğumuz yer bellidir. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin normal tarihi Haziran 2023'tür. Herkes hesabını 2023’e göre yapsın" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP'nin erken seçim çağrısının yanlış olduğunu söyledi.

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, "HDP’nin erken seçim talebini nasıl değerleniyorsunuz? Sine-i millete dönmekten bahsettiler bir ara" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Onların ne işi olur sine-i milletle, onların dönüp dolaşacakları yer Kandil’in mağara kovuklarıdır, terörün sine-i melanetidir. Meydan okuyorlarmış, okusalar ne yazar okumasalar ne çıkar? Bizim durduğumuz yer bellidir. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin normal tarihi Haziran 2023’tür. Erken seçim talepleri yanlıştır. Parti olarak seçimin zamanında yapılması kararındayız. Bundan da taviz vermeyiz. AK Parti de aynı karar ve duruşu görmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Herkes hesabını 2023’e göre yapsın. Milletimiz seçimlerden yorulmuştur. Cumhur İttifakı, 2023 Lider Ülke Türkiye’nin inşası için çalışacaktır. Daha yapılacak çok işimiz vardır. Siyasi polemikle geçecek vakit yoktur. Boşa kaybedecek zaman da yoktur. HDP’nin peşine takılan CHP, İP ve SP’nin hali acıklıdır."

Bahçeli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın "5-6 bakanlık verilirse hükümete gireriz"sözleriyle ilgili soruyu ise, "O şahsın ciddiye alınacak bir yanı yoktur. Kendi partisi bile ayaza bıraktı. Rezil oldu. Bitmiş tükenmiş bir şahsa diyecek başka bir şey de olmamalıdır" diyerek yanıtladı.