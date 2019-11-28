Meclis'te ilk: HDP önergesine kabul oyu

Meclis'te ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi. Önergeye AK Parti de oy verdi. Önergenin kabulü ile İçişleri Bakanlığı'nda mülki idare amirlerinin gerekli durumlarda birinci sınıftan çıkarılması için İçişleri Bakanı'na yetki veren düzenlemeden vazgeçildi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, HDP'nin de aralarında bulunduğu CHP, İYİ Parti ve AK Partili vekiller İçişleri Bakanlığı'nda mülki idare amirlerinin gerekli durumlarda birinci sınıftan çıkarılması için 4 ayrı önerge verdi ve tümü birlikte oylanıp kabul edildi.

Böylelikle bu madde teklif dışına çıktı, İçişleri Bakanı'na da bu konuda yetki verilmedi.

'Belli ki tek adam idaresini çok sevdiniz'

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM'deki konuşmasında 1. sınıf mülki idare amiri olabilmek için 14'e yakın üstün nitelik gerektiğini belirterek, "15 yıl bekleyeceksiniz ama birinci sınıf statüsünden mülki idare amirliği kaybederken bakanının iki dudağı arasında adeta 'Boş ol' der gibi, 'seni bu görevden aldım' diyeceksiniz. Belli ki tek adam idaresini çok sevdiniz" ifadesini kullandı.

'Bir insanın geleceği sadece bir bakanın iki dudağı arasına hapsedilmemeli'

İYİ Partili Ayhan Eren ise birinci sınıf mülki idare amirliğine geçişte sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bu kanun teklifinin birinci maddesinin teklif metninden çıkarılması uygun. Zira bir insanın geleceği sadece bir bakanın iki dudağı arasına hapsedilmemelidir” açıklaması yaptı.