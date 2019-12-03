Selvi, İmamoğlu ile Yavaş'ı karşılaştırdı: 2023'e giderken Türk siyasetinde ağırlıklarını hissettirecekler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılaştırdı. Selvi, "Aslında kıyaslamayı doğru bulmuyorum ama belli ki iki isim 2023'e giderken Türk siyasetinde ağırlıklarını hissettirecekler" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kıyaslayan değerlendirmeler yapıldığını belirten Hürriyet yazarı Selvi, "Her ikisinin tarzı da farklı. Ekrem İmamoğlu, proaktif bir insan. Mansur Yavaş ise sakin güç" dedi.

Seçimlerden sonra Yavaş'ı ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Selvi, Ankaralıların Yavaş'ı sevdiğini aktardı.

Selvi'nin 'Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?' başlıklı yazısı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş telefonu çevirdi, kendisinden yardım talebinde bulunan kadına talebiyle ilgileneceğini söyledi. Kadın önce şaşırdı, sonra 'Mansur Abi' diye başladı derdini anlatmaya. Eşi işsiz olduğu için yardım istiyordu ama bir de okula giden çocuğu vardı. Onun için de ücretsiz servis talebinde bulundu. Bu arada 'Abi adın neydi, unuttum' diye sordu. Mansur Yavaş tekrar adını söyledi, çocuğu için ücretsiz EGO kartı ya da servis işiyle ilgileneceğini söyledi.

'İmamoğlu proaktif bir insan, Mansur Yavaş ise sakin güç'

Seçimlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ilk kez ziyaret ettim. Yavaş’la sohbet ederken bir yandan da telefonuna gelen mesajlara yanıt vermesi dikkatimi çekti. Başkan, ‘Mavi Masa’ uygulamasını cep telefonuna indirmiş. Dün itibarıyla 1468 kişiden şikâyet, istek ya da yardım talebi gelmişti. Bunları inceledikten sonra ilgili birim amirlerine iletiyor. Böylece 24 saat online belediyecilik hizmeti verilmeye çalışılıyor.

Son dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kıyaslayan değerlendirmeler yapılıyor. Her ikisinin tarzı da farklı. Ekrem İmamoğlu, proaktif bir insan. Mansur Yavaş ise sakin güç.

'İmamoğlu daha dışadönük, Yavaş iş odaklı bir insan'

Ekrem İmamoğlu daha çok dışadönük bir insan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan öte uluslararası bir isim olma yolunda ilerliyor. Zaman zaman polemiğe girmekten kaçınmıyor. İsmi kâh CHP Genel Başkanlığı için, kâh Cumhurbaşkanı adaylığı için geçiyor.

Mansur Yavaş ise iş odaklı bir insan. Polemiğe girmiyor, gösterişten uzak duruyor. Belediye başkanlığını kazandığında dahi miting gibi kalabalıkların toplanmasına izin vermemişti. En çok sıkıldığı şeyin koruma ordusuyla dolaşmak olduğunu söylüyor. O nedenle koruma sayısını azaltmış. Kısa bir süre oldu ama Ankaralılar Mansur Yavaş’ı sevdi.

Aslında ben bu kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Hatta biraz tehlikeli buluyorum. Ama belli ki iki isim 2023’e giderken Türk siyasetinde ağırlıklarını hissettirecekler."