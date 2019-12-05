Demirtaş: AKP komple AKP'den ayrıldı

HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'AKP içinden kopuşlar siyaseten bir fark yaratabilir mi?' sorusuna, "AKP bir parti değil tek bir adamdan ibaret monolitik bir yapıdır. Bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir meftadır. Durumu AKP'den bir kopuş olarak değerlendirmiyorum. AKP komple AKP'den ayrıldı" yanıtını verdi.