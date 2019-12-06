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15:31 06 Aralık 2019
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    CHP Genel Merkezi

    CHP'den Kurultay Genelgesi: Akrabalar aynı yönetime giremeyecek

    © AA / Güven Yılmaz
    Politika
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    CHP Genel Merkez yönetimi tarafından hazırlanan Kurultay Genelgesi, tüm il ve ilçe başkanlıklarına gönderildi. Genelgeye göre, ilçe kongreleri 14 Aralık'ta başlayacak. İl kongreleri ise 3 Şubat 2020'de başlayacak ve 2 Mart'ta son il kongresi yapılacak. Genelgeye göre, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile eşleri aynı kurulda bulunamaz.

    BirGün'ün haberine göre, CHP Genel Merkezi mahallelerde delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından 2020 Nisan ayında yapılması planlanan Olağan Kurultay için tüm il ve ilçe yönetimlerine genelge gönderdi.

    Genelgede ilçe kongrelerinin 14 Aralık’ta başlayacağı, seçimlerin ise ek bir karar alınmadıkça çarşaf liste ile yapılacağı belirtildi.

    Adayların çarşaf listelerle seçimlere girmesi hüküm altına alındı

    Genelgeye göre, kongreler, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından denetlenecek. Kurultay sürecinde olağanüstü il ve ilçe kongreleri yapılamayacak.

    Olağanüstü kongre süreci başlayan yerlerde işlemler durdurulacak ve olağan süreç işletilecek. 14 Aralık ile 27 Ocak tarihleri arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında ise il kongreleri yapılacak.

    Genelgeyle il ve ilçe kongrelerinde adayların çarşaf listelerle seçimlere girmesi hüküm altına alındı. Ancak blok listeyle seçim yapılmak istenmesi durumunda kongre üye tam sayısının onda birinin yazılı önerisi şart koşuldu.

    Yüzde 30 cinsiyet, yüzde 20 gençlik kotası

    İl ve ilçe yönetim kurulları ile kurultay delegesi seçimlerinde yüzde 30 cinsiyet ve yüzde 20 gençlik kotasının uygulanacağı vurgulanan genelge şöyle:

    "Kongreler kapsamında yapılacak ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan kişi sayısı, seçilecek yönetim kurulunun en az iki katı olmalıdır. Üyeler, kayıtlı oldukları ilçe dışında başka bir ilçe kongresinde seçilemezler. İkinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile eşleri aynı kurulda bulunamaz. Seçimlerde, kongre üye tam sayısının beşte birinden az oy alanlar, kota uygulaması kapsamındakiler de içinde olmak üzere delegeliğe, kurulların asıl ya da yedek üyeliğine seçilmiş sayılmazlar.”
    Etiketler:
    CHP Genel Merkezi, MYK, Kurultay, gençlik kotası, Cinsiyet kotası, BirGün Gazetesi, Seçim, Kongre, akraba, Türkiye, Olağanüstü kurultay, CHP
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