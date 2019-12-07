Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü kararına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bosna Soykırımı'nı inkar eden bir isim olduğu gerekçesiyle Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Peter Handke kararına, ''Soykırımları özendirmek için mi?" tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü'ne, Peter Handke'nin layık görülmesini eleştirdi.

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Kalın, Handke'nin eski Yugoslav Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'i destekleyen ve Bosna Soykırımı'nı inkar eden bir isim olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir. Vicdanı olmayan birisine nasıl ödül verebilir? Yeni soykırımları özendirmek için mi?" mesajını paylaştı.

2019 Nobel Edebiyat ödülü, Miloseviç’i destekleyen ve Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke’ye Pazartesi günü verilecek.

Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir.@NobelPrize vicdanı olmayan birisine nasıl ödül verebilir?

Yeni soykırımları özendirmek için mi?! — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 7, 2019

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