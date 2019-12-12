Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Rus vatandaşlarını da kapsıyor

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, geçen gün Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ve Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili yaptırım öngören tasarıyı onayladı.

Tasarıda, ABD Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'nden, yasa kabul edildiği an veya kabul edildikten sonra 30 gün içinde 'bilinçli olarak' Suriye hükümetine, savunma harcamalarını karşılamak için önemli ölçüde finansal, maddi ve teknik yardım sağlayan Rus vatandaşlarının listesini Senato'ya sunmaları talep ediliyor.

Listede yer alacak isimler, ABD Hazine Bakanlığı'nın 'kara listesine' dahil edilecek.