Davutoğlu partisinin kuruluş başvurusunu yaptı

Türkiye'nin eski başbakanlarından Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulacak yeni partinin kuruluş çalışmalarında sona gelindi.
Partinin kuruluş başvuru dilekçesini teslim etmek için Davutoğlu'nun ekibinden bir heyet İçişleri Bakanlığı'na gitti.
Heyette İçişleri Bakanlığı'na eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24. Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı.
#CANLI Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti başvurusu... Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi https://t.co/FfETv0uUKi— Habertürk TV (@HaberturkTV) December 12, 2019
'Kurucu listemiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi'
Bakanlık çıkışı gazetecilere açıklama yapan Ayhan Sefer Üstün, partinin kurucular kurulunun, ambleminin ve tüzüğünün tanıtımının yarın açıklanacağını söyledi. Üstün, şöyle konuştu:
"Kanunun aradığı yasal prosedür neyse dosyalarımızı hazırladık, İçişleri Bakanlığı'na teslim ettik. Ancak burada 2 önemli işlem biraz vakit alıyor. Bunlardan bir tanesi; Siyasi Partiler Kanunu'na göre belli bir partide kurucu olmak isteyen kişinin başka bir siyasi partide üyeliği olmaması gerekir. Bu husus da ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorularak tespit edilebiliyor. Şu anda listemiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve tek tek kurucuların siyasi parti üyeliği sorgulanıyor. Bir başka husus ise kurucu üyelerin, kuruculuklarına engel herhangi bir sabıka kaydı olmaması. Bunu da İçişleri Bakanlığı'nın hukuk müşavirliği inceliyor. Biraz kurucu sayımız fazla. Dolayısıyla zaman alıyor. Ama artık eli kulağında. Tüm prosedür tamamlanarak alındı belgesiyle birlikte hukuki süreç tamamlanmış olacak. O bakımdan sizlere ve kamuoyuna saygımız çerçevesinde içeride olan prosedürleri anlatmak ve zaman kaybının sebebini izah etmek adına sizlerle beraber yağmur altına çıktık. İnşallah alındı belgesi alındıktan sonra sizlerle yeniden mülakat yaparız. Yarın saat 10.00'da partimizin kurucular kurulunun, ambleminin ve programının tanıtımı olacak."
Davutoğlu'nun partisinin adının 'Gelecek Partisi', ambleminin ise çınar yaprağı olduğu öne sürüldü.
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