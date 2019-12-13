Kanada Muhafazakar Partisi lideri, seçim yenilgisinden sonra istifa etti

Kanada'da genel seçimleri mevcut Başbakan Justin Trudeau'nün kazanmasının ardından ana muhalefet partisi konumundaki Muhazakar Parti (Tory) içerisinde iç kriz başladı.

Muhazakar Parti'nin 2 yıldır liderliğini üstlenen Andrew Sheer, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada istifa ettiğini bildirdi.

Sheer, "Az önce parti yönetim kurulundaki meslektaşlarıma liderlikten istifa edeceğimi bildirdim" ifadelerini kullandı.

Lider, açıklamasında eşi Jill'e seçim kampanyası süresince 'kahramanlığı' nedeniyle teşekkür ederek, "Bu süreci ilerletmek için partinin bu çabayı yüzde 100 verebilecek bir lidere ihtiyacı var. Bu yüzden, çocuklarımla ve sevdiklerimle konuştuktan sonra, ailemi ilk sıraya koyma zamanının geldiğini hissettim" diye konuştu.

Parti içerisinde bir iç çekişme yaşandığını itiraf eden lider, kendisine karşı aktif bir şekilde istifa çağrısında bulunulduğunu kaydetti.

Sheer, ayrıca önümüzdeki aylarda yeni bir lider seçilinceye kadar koltukta kalmaya söz verdiğini söyledi.

Sheer'in istifası, son 2 aydır artan baskıların ve muhafazakarların henüz halka açıklanmayan kampanya girişimlerinin gözden geçirilmesi yönündeki çağrıların ardından geldi.

Daha önce Globals News'in, Sheer'in parti bütçesinden çocuklarını Ottawa'da özel okulda okutmak için para aldığı yönündeki iddiası tepkilere neden olmuştu.

Parti yöneticileri ise bu paranın, Scheer'in 2017'de liderliği kazanmasının ardından ailesini Regina'dan Ottawa'ya taşımayla ilgili maliyetleri karşılamak için ayrılan standart bir bütçenin bir parçası olduğunu öne sürmüştü.