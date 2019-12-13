Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü: Bölgesel gelişmeler ele alındı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
İkili arasındaki görüşmede, ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
İkili arasındaki görüşmede, ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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