MHP'den Gelecek Partisi ile ilgili açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi gibi yeni siyasi partilerle ilgili olarak şunları söyledi:

- Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır. Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış, kendilerinde 'gelecek' vehmeden birtakım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya'dan esen rüzgarların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır.

- Geçmişte sayısız örneği görülmüştür, millet ana gövdeden kopan dalları odun niyetine sobaya doldurmuş, serseri rüzgarların savurduğu yaprakları da faraşa doldurup çöpe atmıştır. Atalarından miras kalan kültür ve medeniyet birikiminin ufkunda, ülkesinin güneş gibi yükselişine ve geleceğine göz dikenleri, Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durdurmak isteyenleri, bizzat millet etkisiz hale getirecektir. Milletimiz, kendi kaderinin havada uçuşan yapraklarla aynı akıbete uğramasına geçmişte izin vermemiştir, bugün de gelecekte de vermeyecektir.