Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan'ın açıklamasına en çok sevinenlerin Davutoğlu ve Babacan olduğu kesin

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, erken seçim sorusuna yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Bizim bundan sapmamız söz konusu değildir" dediğini aktardı. Selvi, "Erdoğan'ın açıklamasına en çok sevinenlerin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan olduğu kesin" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Erken seçim var mı?' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimle ilgili bir soru üzerine önemli açıklamalar yaptı. 'Bizim seçimimiz 2023 Haziran’dır. Bizim bundan sapmamız söz konusu değildir' dedi.

Peki erken seçim işi nereden çıktı?

Hadi bir soru daha... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partileri için gerekirse 20 milletvekilini vereceğini neden söyleme gereği duydu?

'Erdoğan erken seçim işine son noktayı koydu'

Ankara kulislerinde bir süredir, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partileri seçime girmeye hak kazanmadan Erdoğan baskın seçime gidecek diye bir söylenti dolaşıyordu. Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir planı, ne de AK Parti’nin bu yönde bir hazırlığı vardı ama erken seçim konusu konuşuluyordu. Daha önce erken seçim ihtimalini hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, hem de İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e sormuştum.

İki lider, 'Biz erken seçim talep etmeyeceğiz. Ama iktidarın 2023’e kalmadan seçime gideceğine inanıyoruz' demişlerdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in tezleri, iktidarın başarısız olacağı, 2023’e kadar dayanamayacağı yönündeydi.

Siyasi kulisleri izliyorum ama ben bu yönde bir hazırlık olduğunu hissetmemiştim. Zaten Erdoğan da erken seçim işine son noktayı koydu. Tabii şimdilik. Çünkü burası Türkiye... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına en çok sevinenlerin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan olduğu kesin ama bütçe görüşmeleri nedeniyle dün Meclis’teydim. Erdoğan’ın 'Erken seçim yok' açıklaması hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinin yüreğine su serpmiş gözüküyordu. Rahatlamışlardı."