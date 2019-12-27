Cumhur İttifakı'nı öven MHP'li Enginyurt sahneden indirildi

MHP'li Cemal Enginyurt, Almanya'da katıldığı Ordu Korganlılar gecesinde Cumhur İttifakı'nı övünce tepki çekti. Hemşehrileri Enginyurt'un elinden mikrofonu alarak "Burada siyaset yapamazsın" dedi ve kendisini sahneden indirdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Almanya'da düzenlenen Ordu Korganlılar gecesine katıldı.

Gecede sahne çıkan Enginyurt, "Türkiye Cumhuriyet'nin Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli el ele vererek 'Kızıl Elma'ya gidiyoruz' deyip de Afrin'i Türk yurdu yaptığı için Cumhur İttifakı'ndan yana olduk. Birileri 'Suriye'ye girilmesin' derken, 'Suriye'de ne işimiz var' derken, biz Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyelinin yeniden vatanına dönebilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Derdimiz, tasamız siyaset değil" ifadelerini kullanınca salondakilerden tepki geldi.

Almanya’da düzenlenen hemşeri gecesine katılan MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, konuşmasında Cumhur İttifakı övgülerini abartınca tepki aldı, mikrofonu elinden alınarak sahneden indirildi.... pic.twitter.com/eXeY2TNZTm — Hasan Dağ (@HasanDa33511670) 27 декабря 2019 г.

​​Ordu Korganlılar adına sahneye çıkan bir kişi, Enginyurt'un elinden mikrofonu alarak, "Misafir olarak burdasın. Terbiyesizlik yapıyorsun. Burada siyaset yapamazsın" dedi.

Mikrofonu bırakmak zorunda kalan Enginyurt sahneyi terk etti.