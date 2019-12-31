Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne vurgu yaptı

Yayımladığı yeni yıl mesajında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne atıfta bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır. Bundan rahatsızlık duyan kaos bekçilerinin hem uykuları kaçmış hem de ezberleri bozulmuştur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı yeni yıl mesajında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle istikbalin parlak ufkunun aralanacağı, Cumhur İttifakı’nın samimiyetle, millet ve vatan sevgisiyle yoluna devam edeceği kanaat ve kararındayım"mifadelerini kullandı.

CHP'ye tepki

"Kandil ve Pensilvanya’ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye’nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır" diyen Bahçeli, tank palet fabrikası ve Kanal İstanbul projesine muhalefet eden CHP'ye tepki gösterdi.

MHP lideri Bahçeli yeni yıl mesajında, "Türk milleti 2020 yılına ümitle bakmaktadır. Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır. Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak 2020 yılında Türkiye’nin gücüne güç katacağı inancındayım" sözlerine yer verdi.