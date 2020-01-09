Sakarya Hendek'in BBP'li başkanı MHP'ye geçti

Sakarya'da 10 Meclis üyesi ile birlikte MHP'ye katılan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu için MHP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi rozetini Başkan Babaoğlu’na takarak "Partimize hoşgeldiniz" dedi.

​MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu ve 10 değerli Meclis üyemiz, Sayın Genel Başkanımızın onaylarıyla bugünden itibaren çalışmalarına partimizde devam etme kararı almışlardır. Sayın Belediye Başkanımıza ve Meclis üyelerimize yuvanıza hoşgeldiniz diyor ve başarılar diliyoruz.”