Kılıçdaroğlu: Yerli otomobile hiçbir zaman karşı olmadık ama şov ayrı bir şey yapmak ayrı

Canlı yayında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin otomobil yapmasına karşı olup olmadığının sorusuna "Hayır, hiçbir zaman karşı olmadık. Şov ayrı, bir şey yapmak ayrı" şeklinde yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin otomobil yapmasına karşı olup olmadığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır, hiçbir zaman karşı olmadık" ifadesini kullandı. Türkiye'nin otomobil yapabilecek insan gücü ve sermayesi bulunduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Şov ayrı, bir şey yapmak ayrı" dedi.

Dünya standartlarında otomobil yapılmasını istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu tür işlerin planla programla yapılması ve fizibilite raporu çıkarılması gerektiğini söyledi.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın, "Katarlıların doğrudan veya dolaylı tank palet olayıyla ilgileri yok. Katarlıların işe karıştırılmaları BMC ile olan ortaklıklarından dolayı" şeklindeki sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, açıklamanın yanlış olmadığını belirtti.

BMC'nin en büyük ortağının Katar ordusu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Gerisi Ethem Sancak ve Talip Öztürk'e ait. Talip Öztürk Erdoğan'ın yakını. Sancak'a, Öztürk'ü 'ortak al' diyen kim? Erdoğan. Bunu söyleyen Ethem Sancak. Erdoğan, 'Tank Palet Fabrikası'nı 25 yıllığına kiraladık' diyor, Ethem Sancak, 'kira ödemiyoruz, kiralama söz konusu değil' diyor. Düşünün bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi yalan söylüyor, Ethem Sancak doğruyu söylüyor. Akıl alacak şey değil. Ethem Sancak sonra televizyona çıkmak istedi, bize de davet geldi, olur dedik. Engin Özkoç, Grup Başkanvekilimiz o da Sakaryalı. Tank Palet işini iyi biliyor. 'Hay hay' dedik. Çıkarız Ethem Sancak da gelsin, oturur bu işi aydınlatırız. Kaçtı, katılmadı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili kendisini mahkemeye verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu konudaki bütün protokolleri ve kararnameleri mahkemede isteyeceklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye FETÖ çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye FETÖ ile mücadeleye ilişkin çağrı yapan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bugüne kadar sekiz ayağın yedisinde önemli mesafelerin alındığı ve örgüte büyük darbe vurulduğu izahtan varestedir. Bununla birlikte FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin bu düzeyde bir mücadele yapıldığı ve sonuç alındığı söylenemeyecektir. Devleti bu çeteden arındırırken, siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir." şeklindeki sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bahçeli doğru söylüyor. FETÖ'nün siyasi ayağı belli değil, açıklanmadı."

"Herkesin FETÖ borsasını bilmesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu, garibanların içeride kaldığını, arkasında siyasi güç olanların hapishaneye bile girmediğini, dosyaların kapatıldığını iddia etti.

'Bu konuda elinizde bilgi, belge var mı?' sorusuna Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

"İsim olarak belirledim. 17-25'i ölçü alıyorlar. 17-25'ten sonra Pensilvanya'ya gidip FETÖ ile görüşen var, Fettah Tamince. 17-25'ten sonra Bank Asya'ya para yatırıldı, FETÖ'nün derneklerine üyelikler halen devam etti. 17-25'ten sonra bunlar bilindiği, mahkeme, savcılık kayıtlarında olduğu halde Fettah Tamince AK Parti'nin protokol sıralarında yer aldı."

'Önce Pensilvanya'dan icazet almak şarttı'

AK Parti'nin FETÖ ile mücadeleyi kendi dünya görüşü çerçevesinde yürüttüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kim rektör, vali olmak istiyorsa devlette önemli yere gelmek istiyorsa önce Pensilvanya'ya gidip icazet alıp, sonra Ankara'ya geliyordu. 'İcazet aldın mı? Aldım. Tamam kardeşim.' Emniyet müdürü, komutan, vali, kaymakam, rektör, dekan olarak atanıyordu. Bunu bilmeyen mi var? Bunu herkes biliyordu."



Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'ün adaylığı

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerçekten Meral Akşener karşı çıkmasaydı Abdullah Gül aday mı olacaktı?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum" yanıtını verdi. "CHP'nin bu tip bir girişimi oldu mu?" sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Hayır" dedi.